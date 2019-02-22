شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: علماء بريطانيون يستعينون بـ"رمح" لجمع النفايات من الفضاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يختبر عدد من العلماء البريطانيين "رمح " فى حجم القلم لجمع النفايات من الفضاء، فى إطار الخطة المسماة "RemoveDebris".

ووفقاً لموقع "Space.com" المعنى بشئون الفضاء، صمم العلماء "الرمح" من مادة التيتانيوم، إذ يتميز بحجم الصغير ليكون بإمكانه التقاط شريحة من الألومينيوم مثبتة على قمر صناعى كان قد أطلق العام الماضى، من محطة الفضاء الدولية.

وشرح ستاير ويمان، احد المسئولين عن شركة "Airbus"، أن الرمح تم إطلاقه بواسطة مركز القيادة الأرضى، بعد ارسال مجموعة من الأوامر لتشغيل الأجهزة الاتوماتيكية، لإطلاقه نحو الشريحة للإمساك بها .

وأشار ويمان إلى أن دقة إصابة الرمح للهدف ليست دقيقة بالشكل الكافى، ولذلك سيتم اختبار التجربة من جديد العام المقبل وسيكون الهدف قمر صناعى للملاحة الفضائية.