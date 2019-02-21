تكنولوجيا: حصاد التكنولوجيا.. اكتشاف قمر يدور حول نبتون وهجوم بريطانى على زوكربيرج

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كان عالم التكنولوجيا اليوم مليئا بالأحداث والقضايا المهمة والمثيرة للاهتمام، وعلى رأسها سفر وزير الثقافة البريطانى للقاء مارك زوكربيرج مؤسس فيس بوك بعد رفضه الاستجواب البريطانى، جنبا إلى جنب اكتشاف علماء الفلك لقمر جديد يدور حول كوكب نبتون، لذا يستعرض الحصاد التالى أهم هذه الأخبار مسبار "إنسايت" يرسل تحديثات يومية عن الطقس بالمريخ أستراليا تعلن رسميا انقراض أحد القوارض النادرة بسبب تغير المناخ علماء الفلك يكتشفون قمرا جديدا يدور حول "نبتون" وزير الثقافة البريطانى يسافر للقاء مؤسس فيس بوك.. اعرف التفاصيل "مارك لم يتعلم شيئا".. هجوم جديد على تعامل فيس بوك مع المعلومات الزائفة كم تساوى بياناتك ومعلومات حسابك المسروقة من فيس بوك وتويتر؟ اوعى تفوتك .. 12 صورة حول العالم لأكبر قمر لعام 2019 علماء يتوصلون لسر وأهمية الخطوط الموجودة على جسم الحمار الوحشى

الحمار الوحشي

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