أحدث مفاجآت سامسونج.. Galaxy S10 Plus: المواصفات والمميزات والسعر (فيديو وصور)

المصدر: صدى التقنية

أعلنت شركة سامسونج للإلكترونيات اليوم عن هاتفها الذكي الجديد Galaxy S10 Plus جالاكسي اس 10 بلس، وذلك خلال حدث كبير أقامته الشركة الكورية الجنوبية في مدينة سان فرانسيسكو بولاية كاليفورنيا الأمريكية للكشف عن سلسلة هواتف جالاكسي S10، وزودت سامسونج هاتفها الجديد Galaxy S10 Plus جالاكسي اس 10 بلس بثلاثة كاميرات خلفية وكاميرتين أماميتين، كما زودته بمستشعر لبصمات الأصابع مدمجا في الشاشة، وذلك للمرة الأولى في هاتف ذكي تقدمه الشركة.

وقال دي جي كوه رئيس قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في شركة سامسونج خلال الحدث، أن سلسلة Galaxy S حافظت على الابتكار منذ إطلاقها قبل عشر سنوات، وأضاف أن Galaxy S10 Plus وباقي هواتف الجيل الجديد يحافظ على هذا الإرث، وذلك من خلال تقديم شاشة وكاميرات وأداء أفضل.

تصميم Galaxy S10 Plus جالاكسي اس 10 بلس

ويحمل Galaxy S10 Plus جالاكسي اس 10 بلس تصميما بإطار من المعدن وخلفية من الزجاج، مع حواف أقل أعلى وأسفل الشاشة مقارنة مع جالاكسي S9 بلس، وذلك بفضل وجود الكاميرا الأمامية داخل الشاشة في محاولة من جوجل لتجاوز الاعتماد على وجود “نوتش” منتصف الشاشة، ويدعم جالاكسي اس 10 بلس مقاومة الماء والغبار بمعدل IP68، كما حافظت سامسونج على وجود منفذ السماعات التقليدي بمقاس 3.5 ملم، لكنها استغنت عن إضاءة LED الخاصة بالإشعارات، وفيما يبلغ سُمك الهاتف 7.8 ملم، يبلغ وزنه 175 جرام (198 جرام للإصدار بغطاء خلفي من السيراميك).

واستمرت سامسونج في تزويد جالاكسي اس 10 بلس بزر جانبي للوصول السريع إلى المساعد الصوتي بيكسبي، لكنها أتاحت للمستخدمين إمكانية تخصيص الزر للوصول السريع إلى أي تطبيق يفضلون، وذلك من خلال ضغطة واحدة على الزر، فيما يمكن الوصول إلى Bixby من خلال ضغطة مطولة على نفس الزر.

ويأتي Galaxy S10 Plus جالاكسي اس 10 بلس بشاشة Dynamic OLED منحنية من الجانبين، قياسها 6.4 بوصة بدقة +QHD بكثافة 522 بكسل/بوصة بأبعاد 19:9، وهي الشاشة التي تطلق عليها سامسونج اسم Infinty-O لكون الكاميرتين الأماميتين مدمجان في ثقب داخلها، والتي تقول سامسونج أنها أول شاشة هاتف تدعم +HDR10، بالإضافة إلى ضمان الحصول على ألوان بأعلى دقة ممكنة حتى تحت ضوء الشمس مع شدة إنارة تصل إلى 1200 nits، إلى جانب تقليل انبعاث الضوء الأزرق تلقائيا بنسبة 20% دون إضافة فلتر أو التأثير على جودة الصورة، وهو ما يعني أنها أكثر راحة للعين.

جالاكسي اس 10 بلس مزود بمستشعر لبصمات الأصابع مدمجا في الشاشة

كما يأتي مزودا بمستشعر UltraSonic لبصمات الأصابع مدمجا في الشاشة، وذلك لأول مرة في هاتف ذكي، حيث اعتمدت الشركات التي قدمت الميزة سابقا على مستشعر ضوئي، لكن مستشعر Ultrasonic أكثر أمانا لقدرته على مسح الخطوط ثلاثية الأبعاد لبصمة الأصابع، وقالت سامسونج أن مستشعر البصمة المدمج في شاشة جالاكسي اس 10 بلس حاصل على شهادة FIDO للتحقق عبر القياسات الحيوية، وهو ما يضمن التحقق من معايير الأمان المعترف بها عالميا وكونها مناسبة للاستخدام التجاري.

ورغم ظهور بعض الأخبار سابقا عن عدم إمكانية استخدام واقي شاشة Screen Protector مع شاشة جالاكسي اس 10 بلس، إلا أن شركة belkin أعلنت عن واقي شاشة يدعم الهاتف قالت أنه متوافق مع مستشعر البصمات المدمج في الشاشة.

الكاميرا في Galaxy S10 Plus جالاكسي اس 10 بلس

وزودت سامسونج هاتفها الذكي الجديد Galaxy S10 Plus جالاكسي اس 10 بلس بثلاثة كاميرات خلفية تشمل:

كاميرا مقربة Telephoto بدقة 12 ميجابكسل بفتحة عدسة F/2.4 تدعم ميزة التثبيت البصري.

كاميرا رئيسية بدقة 12 ميجابكسل بفتحة عدسة متغيرة F1.5/F2.4 تدعم ميزة التثبيت البصري.

كاميرا بزاوية واسعة جدا 123° بدقة 16 ميجابكسل بفتحة عدسة F/2.2.

وقالت سامسونج أن العدسة بزاوية واسعة جدا التي تقدمها لأول مرة في جالاكسي اس 10 بلس توفر للمستخدم التقاط صورة بزاوية 123°، أي مثل العين البشرية، وهو ما يعني أن ما تراه بعينك هو الإطار الذي تلتقطه الكاميرا، وهو ما يجعلها مناسبة للصور البانورامية الكبيرة والصور التي تشمل مجموعة كبيرة من الأشخاص.

الكاميرا في Galaxy S10 Plus جالاكسي اس 10 بلس

كما زودت سامسونج هاتفها الجديد Galaxy S10 Plus جالاكسي اس 10 بلس بكاميرتين أماميتين، كاميرا سيلفي بدقة 10 ميجابكسل بفتحة عدسة F/1.9 تدعم ميزة التركيز التلقائي، وكاميرا أخرى للعمق لضمان تطبيق تأثير البوكيه والتقاط صور البورتريه بدقة 8 ميجابكسل بفتحة عدسة F/2.2.

ويدعم جالاكسي اس 10 بلس تسجيل مقاطع الفيديو بدقة 4K سواء من خلال الكاميرا الأمامية أو الخلفية، مع دعم ميزة Super Steady الجديدة لضمان تثبيت الصورة في أثناء تصوير الفيديو، وقالت سامسونج أن الكاميرا الخلفية في Galaxy S10 Plus تدعم للمرة الأولى في هاتف ذكي تسجيل فيديو بنسق +HDR10.

وحسنت سامسونج ميزة Scene Optimizer التي تعتمد على تقنيات الذكاء الصناعي وتعلم الآلة لتحسين الصور، حيث يمكن للميزة الآن التعرف على 30 مشهد أو سيناريو مختلف وضبط اعدادات الكاميرا تلقائيا لالتقاط أفضل صورة، كما كشف خلال المؤتمر عن شراكة مع انستجرام تتيح مشاركة الصور مباشرة من تطبيق الكاميرا إلى قصص انستجرام.

ويعمل Galaxy S10 Plus جالاكسي اس 10 بلس بمعالج كوالكوم Snapdragon 855 أو معالج سامسونج Exynos 9820، مع وجود ذاكرة وصول عشوائي RAM بسعة 8 أو 12 جيجابايت، ويتوفر الهاتف بمساحة تخزين داخلية 128 جيجابايت أو 512 جيجابايت أو 1 تيرابايت، مع دعم بطاقات الذاكرة الخارجية MicroSD حتى 512 جيجابايت، ويدعم الهاتف للمرة الأولى تقنية واي فاي 6 التي توفر سرعة نقل البيانات تصل إلى 1.1 جيجابت/الثانية عبر نطاق 2.4 جيجاهرتز و4.8 جيجابت/الثانية عبر نطاق 5 جيجاهرتز، بالإضافة لدعم شبكات 4G وإمكانية تشغيل خطين، إلى جانب دعم بلوتوث 5.0 وتقنية NFC، مع وجود سماعتين ستيريو ودعم تقنية الصوت المحيطي Dolby Atoms.

يدعم جالاكسي اس 10 بلس ميزة الشحن اللاسلكي العكسي

ويحمل Galaxy S10 Plus جالاكسي اس 10 بلس بطارية كبيرة قدرتها 4100 ميللي أمبير/ساعة، مع دعم الشحن السريع سلكيا ولاسلكيا، بالإضافة لدعم ميزة Wireless PowerShare، والتي تتيح الشحن العكسي لاسلكيا للأجهزة الأخرى، مثل سماعات سامسونج اللاسلكية Galaxy Buds أو ساعة اليد الذكية الجديدة جالاكسي ووتش اكتيف، بالإضافة إلى الهواتف الذكية الأخرى التي تدعم الشحن اللاسلكي.

ويدعم جالاكسي اس 10 بلس ميزة لتحسين الأداء اعتمادا على تقنيات الذكاء الصناعي، وذلك من خلال ضبط أداء المعالج والذاكرة والبطارية ودرجة حرارة الهاتف وفقا للاستخدام، بالإضافة لدعم ميزة Bixby Routines التي تسمح للمستخدم بأمر الهاتف صوتيا بتنفيذ مجموعة مهام متتابعة من خلال أمر صوتي واحد، إذا قال المستخدم للهاتف على سبيل المثال أنه سينام، يمكن للهاتف تلقائيا تقليل الإضاءة وضبط المنبه أو حتى قراءة مواعيد الغد، وهي الميزة التي يوفرها أيضا مساعد جوجل الصوتي.

الوان Galaxy S10 Plus جالاكسي اس 10

كما يعمل Galaxy S10 Plus جالاكسي اس 10 بنظام التشغيل أندرويد 9.0 باي مع واجهة سامسونج الجديدة OneUI، وهي الواجهة التي تركز بصريا على ما يهم المستخدم مع بطاقات بزوايا دائرية وألوان أفضل وأيقونات معاد تصميمها، بهدف تسهيل التفاعل مع الهاتف وتقليل الضغط المتكرر الناتج من استخدام الهاتف لفترات طويلة، والتي توفر العديد من المميزات من ضمنها دعم الوضع الليلي.

سعر Galaxy S10 Plus جالاكسي اس 10 بلس

ويتوفر Galaxy S10 Plus جالاكسي اس 10 بلس الآن للشراء في السعودية من خلال متاجر التجزئة الكبرى بمجموعة متنوعة من الألوان تشمل الأبيض والأسود، بالإضافة إلى الأخضر والأزرق والأصفر والوردي، وذلك بسعر:

3599 ريال للإصدار بسعة تخزينية 128 جيجابايت ورام بسعة 8 جيجابايت، يدعم تشغيل خطين.

4499 ريال للإصدار بسعة تخزينية 512 جيجابايت، ورام بسعة 8 جيجابايت، يدعم تشغيل خطين.

5799 ريال للإصدار بسعة تخزينية 1 تيرابايت ورام بسعة 12 جيجابايت بخلفية من السيراميك باللون الأبيض.

وهذا ملخص لأبرز مميزات جالاكسي اس 10 بلس:

مزود بثلاثة كاميرات خلفية من بينهم كاميرا بزاوية واسعة جدا.

مزود بكاميرتين أماميتين للسيلفي.

أول هاتف ذكي مزود بمستشعر بصمات UltraSonic مدمج في الشاشة.

أول هاتف ذكي يدعم واي فاي 6.

إمكانية تخصيص الزر الجانبي للوصول السريع إلى أي تطبيق.

بطارية كبيرة بقدرة 4100 ميللي أمبير/ساعة.

دعم مقاومة الماء + وجود منفذ تقليدي للسماعات.

توفير مساحة تخزين داخلية حتى 1 تيرابايت يمكن زيادتها إلى 1.5 تيرابايت من خلال بطاقات الذاكرة الخارجية.

ذاكرة وصول عشوائي RAM حتى 12 جيجابايت.

الشحن اللاسلكي العكسي للأجهزة الأخرى.

ما هي مواصفات Galaxy S10 Plus جالاكسي اس 10 بلس؟

الشاشة: 6.4 بوصة بدقة +QHD بكثافة 522 بكسل/بوصة بأبعاد 19:9

المعالج: Exynos 9820 من سامسونج أو Snapdragon 855 من كوالكوم

نظام التشغيل أندرويد 9.0 باي مع واجهة OneUI

الكاميرا الخلفية 12 ميجابكسل بفتحة عدسة متغيرة F1.5/F2.4

12 ميجابكسل بفتحة عدسة F/2.4

16 ميجابكسل بفتحة عدسة F/2.2 بزاوية واسعة جدا 123 درجة

الكاميرا الأمامية: 10 ميجابكسل + 8 ميجابكسل

البطارية: 4100 ميللي أمبير/ساعة

ذاكرة الوصول العشوائي: RAM 8 أو 12 جيجابايت

المساحة: التخزينية 128 أو 512 جيجابايت أو تيرابايت

نظام التشغيل: أندرويد 9.0 باي مع واجهة OneUI الجديدة

الأبعاد: 157.6×74.1×7.8 ملم

الوزن: 175 جرام

الألوان: الأبيض والأسود والأصفر والوردي والأزرق والأخضر

مزايا إضافية: مستشعر للبصمة مدمج في الشاشة + دعم واي فاي 6 + الشحن اللاسلكي العكسي