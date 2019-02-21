تتمتع اليوجا بشعبية كبيرة على مستوى العالم، نظرًا لما تقدمه من فوائد متعددة حيث تساعدنا على الاسترخاء بشكل أفضل، وتعطي الجسم مرونة أكبر، وتعمل على تحسين أداء الدورة الدموية، بالإضافة إلى الحفاظ على مستوى عالي من الصحة النفسية، وغير ذلك الكثير. ولكن جداول العمل المزدحمة يوميًا وحصص التدريب المبالغ في سعرها تتسبب في عدم الحضور المنتظم بأحد الصفوف.

نظرًا للفائدة التي يحصل عليها جسمنا من ممارسة اليوجا، فليس هناك سبب يمنعك من ممارستها كل يوم، وسواء كنت مبتدئًا أو محترفًا يمكن أن تساعدك تطبيقات اليوجا على ممارستها في أي وقت، وأي مكان.

فيما يلي 5 تطبيقات تساعدك على ممارسة اليوجا في المنزل:

1- تطبيق Pocket Yoga

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يقدم لك تطبيق Pocket Yoga الكثير من الميزات التي تساعدك على على ممارسة اليوجا بكل سهولة وبصورة صحيحة، حيث يتيح لك الاختيار من بين 27 جلسة مختلفة ومتفاوتة المدة والصعوبة ومصممة من قبل خبراء اليوجا، تستطيع من خلالها تعلم كل ما تريد من خلال الشرح المفصل.

يقدم لك التطبيق تعليمات صوتية ومرئية لمساعدتك على تعلم وتحسين الوضعيات وطرق التنفس الصحيحة، مع إمكانية دمج الموسيقى الخاصة بك.

كما يتتبع هذا التطبيق ممارساتك ويتيح لك معرفة عدد السعرات الحرارية التي حرقتها، مما يجعل من السهل توثيق التقدم الذي تحرزه.

ربما يكون أهم ما يميز هذا التطبيق أنه يعمل مع Apple Watch ويمكن تشغيله على Apple TV الخاص بك من خلال AirPlay مما يجعل من السهل ممارسة اليوجا في أي مكان تذهب إليه.

التطبيق متاح للتنزيل لكل من مستخدمي أجهزة أندرويد على متجر جوجل بلاي ولمستخدمي آيفون وآيباد عبر متجر آيتيونز بسعر 2.99 دولار.

2- تطبيق Daily Yoga

يشجعك تطبيق Daily Yoga على جعل ممارسة اليوجا جزءًا من روتينك اليومي، كما أنه يناسب كل من المبتدئين والمحترفين.

يقدم لك التطبيق أكثر من 500 وضع للتأمل وأكثر من 200 جلسة يوغا وتمارين Pilates و Vinyasa لمزيد من حرق الدهون، بالإضافة إلى 10 ورش عمل لكبار المدربين التي تناسب ممارسي اليوجا من المبتدئين إلى المتقدمين.

يتيح لك الجمع بين اليوجا مع غيرها من التمارين وتقنيات التنفس للحصول على أقصى استفادة من الممارسة الخاصة بك، وذلك من خلال مقاطع فيديو عالية الدقة مزودة بتعليمات صوتية مباشرة.

كما يتكامل التطبيق بسهولة مع تطبيق Apple Health لتتبع السعرات الحرارية الخاصة بك ووقت التمرين مع توفير مخطط البيانات الصحية.

بالإضافة إلى ذلك يتيح لك التطبيق الانضمام إلى مجتمع عالمي والحصول على الدعم والنصائح من ملايين من محبي اليوجا حول العالم.

التطبيق متاح للتنزيل مجانًا لكل من مستخدمي أجهزة أندرويد على متجر جوجل بلاي ولمستخدمي آيفون وآيباد عبر متجر آيتيونز، ويمكنك الاشتراك داخل التطبيق للحصول على العديد من الميزات.

3- تطبيق Yoga Studio

يقدم لك تطبيق Yoga Studio كل ما تحتاج إليه لممارسة اليوجا وتمارين التأمل والاسترخاء، حيث يتيح لك أكثر من 130 مقطع فيديو، لتعلم الممارسة الصحيحة، وتتراوح مدة الجلسات من 5 إلى 60 دقيقة بحيث يناسب جميع المستويات سواء المبتدئين أو المتوسطين وحتى المحترفين.

يضم التطبيق مكتبة بها 280 صورة مع نصائح وتعليمات مفصلة لأقسام من اليوجا مثل التمارين الخاصة بإدارة الوزن، وتمارين للصحة العقلية، ولآلام الظهر وللتأمل وغير ذلك الكثير.

كما يمكنك من خلال التطبيق تخصيص أو إنشاء مقاطع فيديو بدقة عالية خاصة بك، مع إمكانية دمج الموسيقى الخاصة بك، ويتكامل التطبيق مع تطبيقات لياقة بدنية أخرى مما يساعدك في تتبع ممارساتك وحساب عدد السعرات الحرارية التي حرقتها ومتابعة تقدمك.

التطبيق متاح مجانًا لكل من مستخدمي أجهزة أندرويد على متجر جوجل بلاي ولمستخدمي آيفون وآيباد عبر متجر آيتيونز.

4- تطبيق Simply Yoga

يعتبر تطبيق Simply Yoga بمثابة مدرب اليوجا الشخصي الخاص بك الذي يساعدك على إتقان ممارسة اليوجا بسهولة وذلك من خلال مقاطع فيديو يقدمها مجموعة من معلمي اليوجا تتراوح مدتها من 20 إلى 60 دقيقة، ويناسب كل من الرجال والسيدات.

يتمتع التطبيق بواجهة مستخدم سهلة وبسيطة ويتكامل بسهولة مع تطبيق Apple Health لتتبع السعرات الحرارية الخاصة بك ووقت التمرين، كما يوفر لك مخطط البيانات الصحية.

التطبيق متاح مجانًا لكل من مستخدمي أجهزة أندرويد على متجر جوجل بلاي ولمستخدمي آيفون وآيباد عبر متجر آيتيونز.

5- تطبيق 5Minute Yoga Workouts

يعتبر تطبيق 5Minute Yoga Workouts خيار مثالي لأولئك الذين يريدون جلسات يوجا سريعة ومنتظمة، والتي تعتبر طريقة مثالية لبدء اليوم أو لتخفيف ضغط العمل في المكتب أو للمساعدة على الاسترخاء قبل النوم.

يتمتع التطبيق بواجهة مستخدمة سهلة وبسيطة، يقدم لك صور للحركات، ووصفًا لكيفية القيام بها ، وساعة عد تنازلي لتوضيح الدقائق التي يجب عليك فيها الثبات على وضع معين، وكلما تنتهي من ممارسة 5 أوضاع ستحصل على مجموعة جديدة من الأوضاع في كل مرة تفتح فيها التطبيق مجانًا.

التطبيق متاح مجانًا لكل من مستخدمي أجهزة أندرويد على متجر جوجل بلاي ولمستخدمي آيفون وآيباد عبر متجر آيتيونز، ويمكنك الاشتراك داخل التطبيق للحصول على العديد من الميزات.