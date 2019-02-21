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يمكن القول أن أمازون Amazon هي أكبر شركة تكنولوجية لديها موظفين في العالم، فعدد موظفيها حول العالم يقترب من 648 ألف موظف، ويبلغ الحد الأدنى للأجور فيها 15 دولارا في الساعة (265 جنيها مصريا تقريبا)!
وتتفوق أمازون، من حيث عدد الموظفين، على شركات تقنية أخرى لا تقل عنها شهرة، مثل أوراكل (137 ألف موظف) وأبل (132 ألف موظف) ومايكروسوفت (131 ألف موظف) وإنتل (107 ألف موظف) وألفابت “جوجل” (99 ألف موظف) وتسلا (45 ألف موظف) وفيسبوك (36 ألف موظف) وباي بال (22 ألف موظف) وإيباي (14 ألف موظف).
وتمتلك أمازون ما يقرب من 25 شركة فرعية، تعمل في مجالات تطوير محركات البحث والتجارة الإلكترونية وأرشفة مواقع الإنترنت وتطوير ألعاب الهواتف الذكية وتطوير أجزاء الكمبيوتر ونشر الكتب وتطوير الروبوتات والذكاء الاصطناعي وخوادم التخزين السحابي وتوزيع الأعمال التلفزيونية والأفلام وسلاسل السوبر ماركت الذكية وتطوير الصورايخ للسياحة الفضائية، وغيرها.
وحققت أمازون إيرادات تقترب من 233 مليار دولار في العام الماضي، محققة صافي أرباح في هذا العام 10 مليار دولار، بنمو 232% عن العام السابق عليه، وتمتلك أمازون أصولا بقيمة 163 مليار دولار.
كانت هذه تفاصيل خبر تكنولوجيا: صدق أو لا تصدق| 265 جنيها في الساعة هو الحد الأدنى للأجور في هذه الشركة التقنية.. وعدد موظفيها 648 ألف! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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