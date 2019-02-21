Huawei ستكشف عن هاتفها القابل للطي المتوافق مع شبكات 5G بعد ثلاثة أيام في معرض MWC 2019

فاطمة أيت طالب - دبي - سيتم إزاحة الستار رسميًا عن الهاتفين Huawei P30 و Huawei P30 Pro في أواخر شهر مارس المقبل، ولكن قبل ذلك سنرى هاتف راقي آخر من شركة Huawei سيكون هو أول هاتف ذكي من الشركة يتوافق مع شبكات الجيل الخامس 5G. في الواقع، لقد قامت الشركة بنشر فيديو تشويقي تلمح فيه إلى أنه سيتم الكشف عن هذا الهاتف بعد ثلاثة أيام من الآن.

هذا الفيديو التشويقي يعرض نفس الشيء الذي رأيناه في الصورة التشويقية التي نشرتها الشركة قبل ثلاثة أسابيع، وهو مفصل الهاتف. في حين أننا لا نعرف الكثير عن الجزء الذي يطوى من الشاشة، فإن الجزء المتعلق بدعم شبكات الجيل الخامس 5G واضح تمامًا، فهذا الهاتف سيضم المعالج HiSilicon Kirin 980، وسيضم كذلك المودم Balong 5000 5G المتوافق مع شبكات الجيل الخامس 5G.

وعلى الرغم من حقيقة أن هاتف Huawei القابل للطي سيصل بعد أربعة أيام من وصول هاتف سامسونج القابل للطي والمعروف بإسم Galaxy Fold، فإن دعمه لشبكات الجيل الخامس 5G سيعطيه أفضلية على الهاتف Galaxy Fold نظرًا إلى أن هذا الأخير يدعم شبكات 4G LTE فقط.

عموما، من المفترض أن نعرف كل شيء حول هاتف Huawei القابل للطي عندما يتم إزاحة الستار رسميًا عنه في اليوم 24 من شهر فبراير الجاري، وهو ما يعني يوم الأحد المقبل بالمؤتمر العالمي للجوال MWC 2019 المقرر عقده بمدينة برشلونة الإسبانية. لذلك، لا تنسوا العودة إلينا آنذاك للحصول على التفاصيل الكاملة حول هذا الهاتف لأننا سنكون في أرض الحدث.