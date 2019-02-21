المتصفح Opera لمنصة الأندرويد يجعل من السهل على المستخدمين إيقاف ميزة حظر الإعلانات

فاطمة أيت طالب - دبي - في السابق، كان من الممكن حظر الإعلانات على المتصفح بإستخدام إضافات الطرف الثالث فقط. ولكن في هذه الأيام بدأت الشركات تدرك أن هذه تعد من بين الميزات التي يريدها المستخدمون، وهذا ما جعل المتصفحات مثل Opera تأتي مسبقًا مع ميزات حظر الإعلانات، ولكن تعطيل هذه الميزات قد يكون أمرًا مزعجًا بعض الشيء.

وذلك لأن الخيارات تميل إلى أن يتم دفنها في قائمة الإعدادات التي قد لا تكون واضحة دائمًا. ومع ذلك، فالخبر السار بالنسبة للمستخدمين الذين يرغبون في حرية تفعيل وتعطيل ميزة حظر الإعلانات بسهولة، فقد قامت شركة Opera بإطلاق تحديث جديد لمتصفحها على منصة الأندرويد يتيح للمستخدمين تفعيل وتعطيل ميزة حظر الإعلانات بسهولة كما هو موضح في الصورة أعلاه.

لماذا سيرغب الأشخاص بإيقاف ميزة حظر الإعلانات؟ هناك بعض مواقع الويب التي تحتوي على الإعلانات المتطفلة والمزعجة للغاية، وبالتالي تساعدك إضافات حظر الإعلانات في تجنبها، ولكن ماذا لو كنت تريد دعم موقع الويب المفضل لديك؟ من خلال خاصية تفعيل وإيقاف ميزة حظر الإعلانات، ستتمكن من التحكم يدويًا في مواقع الويب التي تريد أن يتم حظر الإعلانات فيها والمواقع التي لا تريد أن يتم فيها ذلك، وكل ذلك دون الحاجة إلى التعامل مع مهمة إنشاء القائمة البيضاء الخاصة بك.

بالإضافة إلى توفير سهولة تفعيل وإيقاف ميزة حظر الإعلانات، فهذا التحديث الجديد للمتصفح Opera على منصة الأندرويد يجلب معه أيضًا القدرة على تحويل أي فيديو من وضع الشاشة الكاملة إلى وضع النافذة العائمة ( Picture In Picture )، مما يعني أنه سيكون بإمكانك الآن مشاهدة الفيديو أثناء تصفح الويب.

المصدر.