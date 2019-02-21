تكنولوجيا: سامسونج تكشف عن هاتفها الذكي القابل للطي Galaxy Fold.. ما مواصفاته وسعره وموعد طرحه في الأسواق؟

كشفت شركة سامسونج Samsung، الكورية الجنوبية لتصنيع الإلكترونيات، عن هاتفها الذكي القابل للطي، والذي أطلقت عليه اسم جالاكسي فولد Galaxy Fold، وذلك خلال مؤتمرها للكشف عن هواتف جالاكسي S10 الجديدة في سان فرانسيسكو، مساء أمس.

وأعلنت سامسونج أن هاتفها الذكي القابل للطي “جالاكسي فولد” Galaxy Fold سوف يصل إلى الأسواق الأمريكية في 26 أبريل القادم، وأن سعره سيبدأ من 1,980 دولارا (حوالي 35 ألف جنيها مصريا)، وسيصل إلى أوروبا في 3 مايو القادم، وسيبدأ سعره من 2,000 يورو (حوالي 40 ألف جنيها مصريا)، وأنه سيصدر منه طراز يدعم الجيل الخامس للاتصالات 5G.

وقياس شاشة هاتف “جالاكسي فولد” 7.3 بوصة، وعند طيه يتحول إلى هاتف ذكي بقياس شاشة 4.6 بوصة، وهو يعمل بمعالج كوالكوم Qualcomm 7nm octa-core، وذاكرة وصول عشوائي (رام) 12 جيجابايت، وهو مزود ببطاريتين بقدرة إجمالية 4,380 مللي أمبير ساعة.

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قامت سامسونج ببناء عمود صلب قوي لهاتفها الذكي القابل للطي، مع نظام مفصلي يحتوي على العديد من التروس المتشابكة، وتم إخفاء هذه التروس في الجزء الخلفي من الجهاز، كما أن الكاميرا الخلفية ثلاثية العدسات، بدقة 16 و12 و12 ميجابكسل، وأخرى أمامية بدقة 10 ميجابكسل، كما سيصدر الجهاز في 4 ألوان.