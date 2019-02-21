تكنولوجيا: الرئيس التنفيذي لشركة هواوي يؤكد أن هاتف P30 Pro قادم بإعداد كاميرا رباعي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - نشر ريتشارد يو، الرئيس التنفيذي لشركة هواوي، صورة غامضة بعض الشيء للقمر عبر موقع Weibo احتفالًا بمهرجان فوانيس الربيع الصيني الذي عُقد أمس. وعلى ما يبدو، فإن الجزء السفلي من الصورة كان به علامة مائية غير واضحة بعض الشيء، والتي أشارت بالكاد إلى “Huawei P30 Pro Leica Quad Camera”.

وعلى الرغم من أن ريتشارد يو قد تعمد على الأرجح التشويش على هذه العلامة المائية، إلا انه من الواضح انه كان يحاول التأكيد على الشائعات التي أفادت بأن هاتف P30 Pro سيأتي بإعداد كاميرا رباعي من Leica.

لم يتم الكشف حتى الآن عن أي شيء بخصوص دقة هذه العدسات، ولكن أشارت بعض الشائعات إلى أن الكاميرا لن تختلف كثيرًا عن كاميرا P20 Pro ذات 40 ميجابكسل.

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