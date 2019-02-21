شبكة تويتر تعمل على ميزة جديدة تدعى ” News Camera “

فاطمة أيت طالب - دبي - في السنوات الأخيرة، لاحظنا أن ما تقوم بها الشبكات الإجتماعية هو ” إستعارة ” الميزات من بعضها البعض. على سبيل المثال، قامت شبكة إنستاجرام بإستعارة ميزة القصص من تطبيق Snapchat. والآن وفقا لما إكتشفته الباحثة Jane Manchun Wong، فيبدو أن شبكة تويتر تفكر أيضًا في إستعارة بعض الميزات من تطبيق Snapchat.

وعلى ما يبدو، شبكة تويتر تختبر ميزة جديدة تدعى ” News Camera ” حيث سيتم تسمية المشاركات التي يتم إنشاؤها بإستخدام هذه الميزة بإسم ” لحظات | Moments “. إذا كان هذا يبدو مألوفًا، فذلك لأن الشركة كانت قد أزالت سابقًا ميزة Moments الأصلية من تطبيقها في شهر أكتوبر الماضي، ولكن إذا كان هذا التصور صحيحًا، فذلك يوحي بأن تويتر كانت تبحث ببساطة عن تجديدها.

كيف تعمل ميزة ” Camera News “؟ ذلك غير واضح في الوقت الراهن ولدينا فقط مقطع فيديو من Matt Navarra والذي يستعرض لنا نسخة مبكرة من هذه الميزة. يمكن للمستخدمين في الأساس إلتقاط الصور ومقاطع الفيديو وإستضافة مجموعة من عمليات البث المباشرة حيث سيتمكنون من إضافة معلومات إضافية مثل تفاصيل الموقع وما إلى ذلك من المعلومات الأخرى لتوفير المزيد من السياق لصورهم أو مقاطع الفيديو الخاصة بهم.

لسنا متأكدين من مقدار التغييرات التي حصلت أو التي ستحصل عليها هذه الميزة قبل أن يتم إطلاقها لعامة المستخدمين، لذلك يتعين علينا فقط الإنتظار ونرى ما الذي سيحدث في نهاية المطاف. وفي غضون ذلك، أكدت تويتر أنها تعمل على هذه الميزة ولكن ليس لديها جدول زمني لموعد إطلاقها بحيث صرح متحدث رسمي بإسم الشركة بالقول : ” يمكنني التأكيد على أننا نعمل على طريقة أسهل لمشاركة أشياء مثل الصور ومقاطع الفيديو على تويتر. ما تراه لا يزال في منتصف عملية التطوير، لذا من الصعب التعليق على الكيفية التي ستبدو بها الأشياء في المرحلة النهائية. لا يزال الفريق يعمل بنشاط على ما سننهيه بالفعل “.