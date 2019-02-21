شركة Razer تقرر إلغاء الهاتف Razer Phone 3، وفقا لتقرير جديد

فاطمة أيت طالب - دبي - في العام الماضي، قامت شركة Razer بإطلاق هاتفها الذكي الثاني على الإطلاق تحت إسم Razer Phone 2 والذي جاء للحلول مكان الهاتف Razer Phone الذي أطلقته الشركة في العام 2017 علمًا أن كلا الهاتفين يستهدفان في الأساس عشاق الألعاب. ونتيجة لذلك، فقد يتوقع البعض أن تقوم شركة Razer بإطلاق الهاتف Razer Phone 3 في وقت لاحق من هذا العام، ولكن يبدو أن هذا ليس هو الحال.

في الواقع، لقد صدر اليوم تقرير جديد يقول بأن شركة Razer قامت بتسريح حوالي 30 موظفًا كجزء من خطة لإعادة تنظيم الشركة. وبناء على الشائعات، فهؤلاء الموظفين كانوا يعملون على الهاتف Razer Phone 3، وبالتالي هذه التغييرات على مستوى القوى العاملة أدت إلى إلغاء الهاتف. لم يتم تأكيد ذلك بشكل رسمي من قبل الشركة حتى الآن، على الرغم من أنه في بيان تم إرساله إلى موقع Droid Life، أقرت الشركة بتسريح بعض الموظفين، مشيرة إلى أنها أغلقت العديد من المشاريع، دون تسمية أي منها.

Razer كانت واحدة من اللاعبين الرئيسيين في سوق ” هواتف الألعاب ” الوليد حديثًا، ولكن يبدو أن المبيعات لم تكن مذهلة. نأمل أن لا يعني هذا بأن Razer Phone و Razer Phone 2 سيتوقفان عن الحصول على التحديثات، ولكن لا شيء واضح الآن.

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