انت الان تتابع تفاصيل خبر "Gmail" يخلع ثوبه الأحمر التقليدي والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الخميس 21 فبراير 2019 11:22 صباحاً - أصدرت شركة جوجل تحديثاً جديداً لتطبيق بريد الرسائل الإلكترونية الخاص بها "جيميل"، اليوم الأربعاء، حيث أخذ الشكل الجديد لوناً أبيض بعد أن كان أحمر.

ونشر موقع "ذا فيرج" المهتم بأخبار التكنولوجيا والهواتف الذكية صوراً للشكل الجديد، حيث أصبح تحديث التطبيق الآن متاحاً لمستخدمي نظام الآندرويد.

وأبدى كثيرون إعجابهم بالمظهر المبهج البراق الذي ظهر به التطبيق الجديد، وفق ما ذكر المصدر ذاته.

وجلب التحديث الجديد عناصر تصميم جديدة؛ مثل خط Google Sans للشركة (المعروف باسم خط "Pixel")، وهو شريط البحث الجديد الذي سيكون في أعلى الشاشة، وأزيل شريط القوائم الأحمر الذي كان يُستخدم حجر زاوية في التطبيق.

والشيء الرئيسي المميز هو أن التطبيق الشاشة عبارة عن صفحة بيضاء نقية، لدرجة يكفي أن تجعل المستخدم يرغب في إيقاف درجة السطوع على هاتفه في بعض الحالات.