تكنولوجيا: 15 مليون جنيه إسترلينى منحة بريطانية لدعم الطاقة النظيفة فى إندونيسيا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعهدت بريطانيا بتقديم 15 مليون جنيه إسترلينى (5ر19 مليون دولار أمريكي) فى شكل منح إلى إندونيسيا لتسريع تطوير الطاقة النظيفة منخفضة الكربون فى البلاد. وذكرت صحيفة (جاكرتا بوست) الإندونيسية على الإنترنت، أنه سوف تستخدم المنح لتمويل عدة برامج من بينها التوفيق بين القطاع الخاص والحكومة فى مجال تطوير الطاقة ودعم المشروعات الرائدة فى المناطق الريفية أو النائية.

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