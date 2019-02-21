رئيس شركة Huawei يؤكد أن الهاتف Huawei P30 Pro سيضم أربع كاميرات في الخلف

فاطمة أيت طالب - دبي - قبل عامين أو نحو ذلك، أصبحت ميزة وضع العلامة المائية التي ترمز إلى الهاتف الذكي المستخدم لإلتقاط الصورة أساسية، وخاصة في الهواتف الذكية التابعة للشركات الصينية. لذلك، من السخرية أن تكون هذه ” الميزة ” مسؤولة أساسًا عن تأكيد إحدى التفاصيل الرئيسية حول الهاتف Huawei P30 Pro القادم من شركة Huawei.

سيتم كشف النقاب عن الهاتف في العاصمة الفرنسية باريس في اليوم 26 مارس، وقد أكدت لنا شركة Huawei ذلك بالأمس فقط. وسوف يأتي هذا الهاتف مع أربع كاميرات في الخلف، وهو ما تؤكده العلامة المائية المطبوعة في الصورة التي قام الرئيس التنفيذي لقسم الأجهزة الإستهلاكية في شركة Huawei، السيد Richard Yu بنشرها على شبكة الإنترنت.

قام السيد Richard Yu بإلتقاط صورة للقمر وقام بنشرها على الشبكة الإجتماعية الصينية Weibo للإحتفال بمهرجان Lantern Festival مع محاولة غريبة لإخفاء العلامة المائية بدلاً من مجرد إخفائها بالكامل من إعدادات تطبيق الكاميرا. وعلى الرغم من هذا، يمكننا أن نقول بأن السطر الثاني يقول ” Leica Quad Camera “، في حين يقول السطر الأول ” Huawei P30 Pro “. وبالتالي، هذا يعني أن Huawei P30 Pro سيكون أول هاتف ذكي من شركة Huawei مزود بأربع كاميرات في الخلف.





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