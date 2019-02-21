شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: خد بالك من الهاكرز.. متحطش أى وصلة USB فى جهازك من غير الـ3 خطوات دى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يمكن أن تتسبب وصلة الـUSB التى تستخدمها فى اختراقك، هل تعلم ذلك؟ ولكن كيف يمكن حدوث هذا الأمر؟ وهل يمكن حمايتك من هذه أعمال المخترقين؟

هذا ما يجيب عنه موقع " threatbrief"، الذى يوضح أنه يمكن لـ"هاكر" الذي لديه إمكانية وصول فعلية إلى الكمبيوتر الخاص بك فقط من خلال إدخال USB مثبت مسبقًا مع برامج ضابطة keylogger، سرقة جميع المعلومات المخزنة على جهاز الكمبيوتر الخاص بك.

كيف تحمى نفسك؟

يمكن ذلك من خلال خطوات بسيطة ولكنها مهمة جدا فى التنفيذ فعليك تذكر الالتزام بها بشكل مستمر:

• وضع أجهزة USB موثوق بها في جهاز الكمبيوتر الخاص بك.

• ازالة أجهزة الـUSB بمجرد توصيلها والانتهاء منها.

• عدم شراء أجهزة USB مستعملة.

كل هذه الطرق يمكنها حمايتك من الاختراق، فالمتسلل على جهازك يمكنه الحصول على حساباتك وبريك الالكترونى واختراق خصوصيتك على مواقع التواصل الاجتماعى ومختلف الحسابات.