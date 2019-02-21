شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لو عندك قناة على يوتيوب.. اعرف العقوبات الجديدة لمخالفة سياسة الموقع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن موقع يوتيوب عن تغيير جديد بنظام العقوبات الخاصة بالمحتوى المخالف لسياسته، فبدءًا من يوم 25 فبراير ستتلقى كل القنوات تحذيرًا فى المرة الأولى التى يتم فيها نشر محتوى ينتهك القواعد، مع عدم تنفيذ أى عقوبة، ولكن سيتم إزالة المحتوى، لكن بعد الإنذار الثالث سيتم حظر القناة نهائيًا.

وسينتج عن المخالفة الأولى تجميد لمدة أسبوع واحد لإمكانية تحميل أى محتوى جديد على يوتيوب، بما فى ذلك البث المباشر وأنشطة القناة الأخرى، وتنتهى صلاحية المخالفات بعد 90 يومًا.

أما المخالفة الثانية خلال فترة 90 يومًا فستؤدى إلى تجميد لمدة أسبوعين لإمكانية تحميل أى محتوى جديد على الموقع، بينما المخالفة الثالثة خلال فترة 90 يومًا فستؤدى إلى إلغاء القناة.

حدد موقع الفيديو المملوك لجوجل التغييرات فى نظام المخالفات بمدونته أمس الأول، ففى السابق، كانت المخالفات تؤدى إلى فرض عقوبات مختلفة استنادًا إلى نوع المحتوى، لكن أصبحت الآن جميع أنواع المخالفات تؤدى إلى نفس العقوبات، على حد قول YouTube.