تكنولوجيا: هواتف Galaxy حققت مبيعات 2 مليار وحدة في 10سنوات

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت سامسونج في مؤتمرها الذي أقيم في سان فرانسيسكو مؤخراً، على أن مبيعات هواتف Galaxy S وصلت إلى 2 مليار وحدة منذ الإطلاق الأول لعائلة Galaxy S وحتى الآن.

أطلقت شركة سامسونج إصدارها الأول من عائلة Galaxy S في عام 2010، حيث كانت نقطة الإنطلاق لسامسونج لتكون أحد عمالقة تصنيع الهواتف الذكية في العالم.

وقد إستطاعت سامسونج أن تسيطر على حصة كبيرة من مبيعات الهواتف الذكية في الأسواق منذ 2012، كما سيطرت أيضاً على لقب الشركة الأولى في العالم في تصنيع الهاتف، وهو لقب تسعى هواوي الآن للوصول إليه.

وقد أكدت سامسونج على ريادتها في صناعة الهواتف الذكية مع إعلانها اليوم عن مبيعات وصلت إلى 2 مليار وحدة خلال 10 سنوات تقريباً، حيث من المتوقع أن يشمل هذا الرقم مبيعات سامسونج من هواتف Galaxy S وNote، كما تشير توقعات أخرى إلى أن هذا الرقم يشمل أيضاً سلسة الهواتف المتوسطة من Galaxy A و Galaxy C و أيضاً Galaxy J.

يذكر أن ابل كشفت عن مبيعات بنفس الرقم في شهر سبتمبر الماضي، إلا أن هذا الرقم شمل مبيعات ابل من هواتف الأيفون وأجهزة الآيباد التي تعمل بنظام iOS، بينما يأتي إعلان سامسونج عن مبيعات الهواتف فقط.

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