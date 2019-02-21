سامسونج تزيح الستار رسميًا عن الساعة الذكية Galaxy Watch Active

فاطمة أيت طالب - دبي -

كما كان مقررًا بالفعل، فقد قامت شركة سامسونج كذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقدته اليوم بمدينة سان فرانسيسكو الأمريكية بإزاحة الستار رسميا عن ساعتها الذكية Galaxy Watch Active والتي كانت بالفعل محورًا للعديد من التسريبات والشائعات في الفترة الماضية.

على عكس ساعات سامسونج الذكية الأخرى، فالساعة الذكية Galaxy Watch Active الأحدث من الشركة الكورية الجنوبية تفتقر إلى الإطار القابل للدوران، ولكن تصميم هذه الساعة الذكية الجديدة يمزج بين الأناقة والرياضة مع العلم بأنها نحيفة جدًا، فهي تأتي بسمك 10.5 ملمتر فقط. وبالنسبة لقطر الساعة نفسها، فهو يبلغ 40 ملمتر فقط.

الميزة الأهم في ساعة سامسونج الذكية الجديدة هي مراقبة ضغط الدم، على الرغم من أن الساعة الذكية توفر أيضا ميزة مراقبة معدل ضربات القلب، فضلا عن تتبع مستوى التوتر لدى المستخدم. وعلاوة على ذلك، فهي مصممة لتتبع 39 نشاطًا بشكل تلقائي بمساعدة من GPS/GLONASS ومقياس التسارع، والجيروسكوب ومقياس الضغط.

الساعة الذكية Galaxy Watch Active مقاومة للمياه في عمق يصل إلى 50 متر، لذلك يمكنك إستخدامها من دون خوف سواء كنت في الحمام أو المسبح. يمكنك تخصيص مظهر هذه الساعة بفضل الأحزمة القابلة للتبديل التي تأتي بقطر 20 ملمتر. وعندما يتعلق الأمر بالمواصفات التقنية للساعة، فهي تشمل شاشة AMOLED بقطر 1.1 إنش وبدقة 360×360 بكسل محمية بطبقة Gorilla Glass 3، ومعالج من فئة Exynos 9110، فضلا عن ذاكرة عشوائية بحجم 768 ميغابايت، وذاكرة داخلية بحجم 4GB. وعلاوة على ذلك، فهذه الساعة تأتي كذلك بشكل مسبق مع نظام TizenOS 4.0.

هذه الساعة تضم كذلك بطارية بسعة 230mAh مع العلم بأنها تدعم الشحن اللاسلكي. وبالتالي، هذا يعني أنه سيكون بإمكان ملاك Galaxy S10 الذين سيملكون هذه الساعة الذكية شحنها لاسلكيًا بإستخدام خاصية الشحن اللاسلكي العكسي Wireless PowerShare في هذه الهواتف أو بإستخدام أي شاحن لاسلكي يدعم معيار Qi. عموما، الساعة الذكية Galaxy Watch Active ستكلف 200 دولار أمريكي.