شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تعلن عن "دومين" جديد مخصص للمطورين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شركة جوجل عن نطاق "دومين"جديد تمامًا (TLD) مخصص للمطورين للسماح لهم ببناء المجتمعات وتعلم تقنيات جديدة وعرض مشاريعهم باستخدام اسم النطاق الجديد.

وقال بن فرايد نائب رئيس جوجل: "حتى 28 فبراير ستكون نطاقات المطورين متاحة للتسجيل، حيث يمكنك تأمين النطاقات التى تريدها مقابل رسوم إضافية، وبدءًا من 28 فبراير ستكون نطاقات .dev متاحة بسعر سنوى".

إلى جانب الشركات الكبيرة والصغيرة مثل GitHub وMozilla وNetflix وGlitch وStripe، بدأت جوجل نفسها فى استخدام النطاق الجديد فى بعض مشاريعها الخاصة مثل web.dev وopensource.dev .

ولحماية المستخدمين من البرامج الضارة وتتبع مزودى خدمات الإنترنت وتهديدات Wi-Fi المفتوحة، سيكون النطاق الجديد آمنًا بشكل افتراضى - تمامًا مثل نطاقات .app و.page التى أطلقتها جوجل مؤخرًا.