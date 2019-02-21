سامسونج تصدر الإعلانات الترويجية الأولى لسلسلة هواتف Galaxy S10 Series الجديدة

فاطمة أيت طالب - دبي - نعم، لقد قامت شركة سامسونج أخيرا اليوم وبعد طول إنتظار بكشف النقاب رسميا عن سلسلة هواتف Galaxy S10 Series. وكما هو الحال دائما عند الإعلان رسميا عن أجهزة جديدة، فقد قامت شركة سامسونج الآن بإصدار أولى الإعلانات الترويجية للهواتف الثلاثة Galaxy S10 و Galaxy S10e و +Galaxy S10 جنب إلى جنب مع بعض الإعلانات الترويجية للهاتف القابل للطي Galaxy Fold في قناتها الرسمية على اليوتيوب.

وتحاول شركة سامسونج من خلال هذه الإعلانات الترويجية الجديدة إستعراض أهم السمات والميزات الجديدة في هواتفها الذكية العملاقة الجديدة بما ذلك الكاميرا الخلفية الثلاثية في الهاتفين Galaxy S10 و +Galaxy S10، والشاشات المزودة بثقب الكاميرا الأمامية في جميع الهواتف الثلاثة، ومستشعر بصمات الأصابع الذي يعمل بالموجات فوق الصوتية، فضلا عن العديد من الميزات الجديدة الأخرى مثل تقنية الشحن اللاسلكي العكسي. عموما، يمكنكم الإطلاع على هذه الإعلانات الترويجية الجديدة من سامسونج إنطلاقا من مقاطع الفيديو أدناه.

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