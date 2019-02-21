الإعلان رسميًا عن الهاتف Galaxy S10 5G مع شاشة بحجم 6.7 إنش، وست كاميرات

فاطمة أيت طالب - دبي - في نفس الحدث الذي قامت فيه شركة سامسونج بإزاحة الستار رسميًا عن كل من Galaxy S10 و Galaxy S10e و +Galaxy S10، قامت الشركة الكورية الجنوبية بإزاحة الستار رسميًا كذلك عن طراز ثالث يعد الأكثر تقدمًا حتى الآن يدعى Galaxy S10 5G. وكما يوحي إسمه، فهو يدعم شبكات الجيل الخامس 5G.

ومع ذلك، الهاتف Galaxy S10 5G الجديد لا يتفوق على طرازات Galaxy S10 الأخرى بدعم شبكات الجيل الخامس 5G فقط، فهو يضم أيضا شاشة Dynamic AMOLED أكبر بحجم 6.7 إنش وبدقة +QuadHD علمًا أن هذه الشاشة تعد أول شاشة للهواتف الذكية تدعم محتوى +HDR10 إلى جانب شاشات Dynamic AMOLED المستخدمة في طرازات Galaxy S10 الأخرى.

وبالعودة إلى دعم شبكات الجيل الخامس 5G، فالهاتف Galaxy S10 5G يدعم شبكات mmWave وشبكات 6GHz الفرعية. وعلاوة على ذلك، فهو يدعم أيضًا WiFi 6، كما أنه يضم المعالج Snapdragon 855 أو Exynos 9820 حسب المنطقة، وذاكرة عشوائية بحجم 8GB، فضلا عن ذاكرة داخلية بحجم 256GB، ولكن ليس هناك منفذ للذاكرة الخارجية MicroSD.

الهاتف Galaxy S10 5G حصل على نفس الكاميرا الأمامية المزدوجة للهاتف +Galaxy S10، ولكنه يتفوق على هذا الأخير من حيث الكاميرا الخلفية، فالهاتف Galaxy S10 5G يضم أربع كاميرات في الخلف، وفي حين تُعد الكاميرات الثلاثة الأولى مماثلة لتلك المستخدمة في الهاتف +Galaxy S10، فالكاميرا الرابعة والأخيرة عبارة عن كاميرا 3D ToF، وهي الكاميرا التي تستخدم من أجل Video Live وإلتقاط الصور الثلاثية الأبعاد، ومن أجل تطبيقات الواقع المعزز أيضًا.

الهاتف Galaxy S10 5G يضم كذلك بطارية بسعة 4500mAh تدعم تقنية الشحن السريع Super Fast Charging والتي تسمح بشحن البطارية بسرعة 25 واط. وكما يمكنك أن تتوقع، فالهاتف Galaxy S10 5G يأتي بدوره مع تقنية الشحن اللاسلكي العكسي Wireless PowerShare والتي تسمح للمستخدمين بإستخدام الهاتف لشحن الأجهزة الأخرى لاسلكيًا مثل الساعات الذكية والهواتف الأخرى.

وعلى غرار هواتف Galaxy S10 الأخرى، فالهاتف Galaxy S10 5G مصمم بدوره لمقاومة المياه والغبار، ويضم مكبرات صوتية مزدوجة مدعومة بتكنولوجيا Dolby Atmos، كما أنه يدعم وضع Samsung DeX، والميزات الأخرى المعتادة في هواتف سامسونج الرائدة. وقبل الختام، نود أن نشير إلى أنه سيتم إطلاق الهاتف Galaxy S10 5G في ربيع هذا العام.

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