سامسونج تكشف النقاب عن التصميم الرسمي والنهائي لهاتفها الذكي القابل للطي Galaxy Fold

فاطمة أيت طالب - دبي - كما كان متوقعًا، فقد قامت شركة سامسونج في الحدث الذي عقدته للتو بمدينة سان فرانسيسكو الأمريكية بإزاحة الستار رسميًا عن التصميم النهائي لهاتفها الذكي القابل للطي Galaxy Fold بعدما قدمت لنا لمحة عن هذا الهاتف لأول مرة في مؤتمرها السنوي للمطورين SDC 2018 الذي أقيم في شهر نوفمبر من العام الماضي.

كما تلاحظون، هاتف سامسونج القابل للطي يضم شاشتين، تمامًا كما هو الحال مع النموذجي الأولي الذي عرضته لنا الشركة في أواخر العام الماضي. وبالنسبة للشاشة الأولى والتي يبلغ حجمها 4.6 إنش، فهي تعمل عندما يكون الهاتف مغلقًا، في حين تعمل الشاشة الثانية القابلة للطي والتي يبلغ حجمها 7.3 إنش عندما يكون الهاتف ممدًا، تماما كما كان متوقعًا مع العلم بأن شركة سامسونج تطلق على هذه الشاشة القابلة للطي إسم Infinity Flex.

الهاتف Galaxy Fold الجديد من شركة سامسونج يضم مفصل فريد من نوعه يجعل مهمة فتح وإغلاق الهاتف سلسة علمًا أن هذه المفصل يتميز بالصلابة أيضًا، ويمكن الحصول على هذا المفصل مع لون خاص، مما يتيح للمستخدمين إجراء بعض التخصيصات.

خاصية App Continuity التي يأتي بها هذا الهاتف تعني أن كل ما تنظر إليه على الشاشة الصغيرة يتوسع على الفور إلى الشاشة الكبيرة عندما يتم تمديد الجهاز. وتقول شركة سامسونج أنها عملت مع المطورين في شركة جوجل لجعل هذه الميزة تعمل على نحو مثالي. وعلى ذكر الشاشة الكبيرة، فهي تتيح لك ثلاثة طرق من أجل تعدد المهام، وستدعم ثلاث تطبيقات هذا الوضع الجديد لتعدد المهام منذ البداية، وهذه التطبيقات هي WhatsApp و Microsoft Office و Youtube Premium.

وعندما يتعلق الأمر بالمواصفات التقنية، فالهاتف Galaxy Fold الجديد يضم معالج ثماني النوى من فئة Snapdragon 855، وذاكرة عشوائية بحجم 12GB، وذاكرة داخلية بحجم 512GB من نوع UFS 3.0، فضلا عن بطاريتين بسعة 4380mAh مجتمعتين.

هناك 6 كاميرات، ولكن التصميم القابل للطي جعل شركة سامسونج تضم هذه الكاميرات بترتيب غير عادي. هناك ثلاث كاميرات في الخلف، وواحدة في الأمام وإثنتين من الداخل. عندما يكون الجهاز مطويًا أم لا، هناك دائمًا كاميرا متاحة للتصوير. عموما، قالت شركة سامسومج في المؤتمر الصحفي أن الهاتف Galaxy Fold سيصل إلى السوق في اليوم 26 أبريل، وسيكلف 1980 دولار أمريكي مما يجعله الهاتف الذكي الأغلى في تاريخ شركة سامسونج، ولكن هذا هو ثمن الإبتكار.

بفضل الشاشات القابلة للطي، لم يعد حجم الشاشة مرتبطًا بحجم الجهاز. وجدير بالذكر أن شركة سامسونج بدأت العمل على تطوير الشاشات القابلة للطي منذ وقت طويل، وقد حصدت جهود شركة سامسونج خلال العقد الماضي ثمارها الآن. ومن غير الواضح متى سيحذو المزيد من المنافسون حذوها، ولكن هذا سيكون بداية عهد جديد للتصميم الصناعي والإنتاجية على الأجهزة المحمولة.