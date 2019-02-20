تكنولوجيا: كل ما تود معرفته عن عائلة S10 الجديدة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت سامسونج رسمياً عن سلسة هواتف Galaxy S10 مع شاشة بتصميم Infinity-O، مع مجموعة من المواصفات المميزة التي نستعرضها في السطور التالية.

تقدم شركة سامسونج هذا العام ثلاثة إصدارات من هواتفها المميزة هم Galaxy S10، وGalaxy S10 بلس وأيضاً Galaxy S10 e وهي الإصدارات التي نستعرضها معك اليوم، كما أعلنت أيضاً عن إصداراها المميز بدعم شبكات الجيل الخامس، والذي يأتي بحجم شاشة 6.7 إنش مع بطارية بقدرة mAh 4500، كما يأتي هذا النموذج مع مستشعر كاميرة 3D.

بنما تأتي الإصدارات الثلاثة من سامسونج Galaxy S10 وGalaxy S10 بلس وأيضاً Galaxy S10e مع دعم شريحتين SIM، مع إمكانية إستبدال الشريحة الثانية ببطاقة ذاكرة خارجية، كما يتفق الإصدارات الثلاثة في منفذ USB C، مع دعم الشحن اللاسلكي، والشحن التقليدي بقدرة 15W فقط وهو على غير المتوقع.

كما تدعم هواتف Galaxy S10 الشحن اللاسلكي العكسي من هاتف إلى أخر بقدرة 9W، أيضاً تأتي الثلاثة إصدارات مع مدخل السماعات 3.5مم بقدرة 32 بت وهي مواصفات مميزة لدعم صوتيات بأعلى جودة عبر السماعات الخارجية، أيضاً تأتي الهواتف مع سماعتين بنظام الستريو، وأيضاً مع تقنية Dolby Atmos للصوتيات.

يدعم هاتف Galaxy S10e بطارية بقدرة 3100 mAh، كما يأتي بنموذجين مع ذاكرة 6 و8 جيجا بايت رام، كما يتوفر بسعة تخزينية 128 أو 256 جيجا بايت، كما يتميز بسماكة 7.9مم، ووزن 150 جرام، ويأتي الهاتف بشاشة مسطحة على عكس الإصدارات الأخرى التي تتميز بشاشة منحنية.

هاتف Galaxy S10 بلس يتميز بسماكة 7.8مم أي أنه أقل سماكة من أصغر الإصدارات، كما يتميز بوزن 175 جرام، أيضاً يدعم البطارية بقدرة 4100 mAh حيث يعد الأكبر في حجم البطارية، كما يأتي هذا الإصدار بذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام وأيضاً أعلى ذاكرة عشوائية 12 جيجا بايت رام.

أيضاً تبدأ السعة التخزينية في هاتف Galaxy S10 بلس من 128 جيجا بايت، ويأتي أيضاً بإختيار في سعة 512 جيجا بايت، كما يأتي هذا الإصدار بسعة تصل إلى 1 تيرابايت.

وتقدم سامسونج هاتف Galaxy S10 بسماكة 7.8 مم، كما يتميز بوزن 157 جرام، ويدعم الهاتف بطارية بقدرة 3400 mAh، كما يأتي الهاتف بذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام، مع سعة تخزينية 128 أو 512 جيجا بايت فقط.

كما يتفق الثلاثة إصدارات من هواتف Galaxy S10 في الألوان المقدمة من الأبيض، الأسود إلى جانب الأخضر والأزرق، كما يأتي هاتف Galaxy S10e بلون الأصفر أيضاً، ويأتي هاتف Galaxy S10 بلس بإصدار خاص مصمم من السيراميك باللون الأبيض أو الأسود، حيث يختلف تصميم هواتف Galaxy S10 بلس المميزة باللون الأبيض الزجاجي عن اللون الأبيض في نموذج السراميك حيث تأتي نسخة السيراميك بلون أبيض مائل للذهبي الوردي.

ويتميز الإصدارات الثلاثة بإطار من الألومينوم، كما يأتي الهواتف بلوحات الحماية من زجاج Gorilla Glass 6 في الجهة الأمامية والخلفية أيضاً.

وقد أكدت سامسونج على أن الإصدارات الثلاثة من هواتف Galaxy S10 تأتي بمعايير IP68 في مقاومة الماء والغبار وهي ميزة تدعم المستخدم بشكل جيد، كما تقدم الإصدارات الثلاثة الشاحن اللاسلكية وشاحن بتقنية الشحن السريع qc2.0، كما تدعم الهواتف فتح الهاتف بإستشعار البصمة أو عن طريق دعم تقنية التعرف على الوجه.

تقنية إستشعار البصمة المدمجة في الشاشة تأتي في هواتف Galaxy S10 وGalaxy S10 بلس بتقنية الموجات الفوق صوتية.

أيضاً تختلف مواصفات الكاميرات في عائلة Galaxy S10، حيث يأتي كلاً من Galaxy S10 وGalaxy S10 بلس مع ثلاثة كاميرات خلفية، بينما يأتي كلاً من Galaxy S10 وGalaxy S10e بكاميرة أمامية واحدة مدمجة في الشاشة، ويأتي Galaxy S10 بلس باثنان من الكاميرات الأمامية المدمجة في الشاشة حيث يأتي المستشعر الثاني لدعم عمق التصوير وتفاصيل أكثر دقة بينما يأتي هاتف Galaxy S10e بكاميرة خلفية مزدوجة، أيضاً تتميز الكاميرات بشكل عام بتصميم غير بارز مميز مع فلاش LED، كما يأتي الهواتف بمستشعر لدقات القلب إلى جانب عدد من التقنيات الأخرى.

وتأتي تقنية إستشعار البصمة المدمجة في الشاشة بإستجابة سريعة في هاتفي Galaxy S10 وGalaxy S10بلس، بينما يأتي هاتف Galaxy S10e بمستشعر للبصمة في جانب الهاتف أو بشكل أدق في نفس موقع زر الطاقة كما يتميز بتجربة سلسة في فتح الهاتف وتسجيل البصمة.

هاتف Galaxy S10e يأتي بحجم شاشة 5.8 إنش وهو حجم مناسب جداً للتحكم بتجربة سلسة بيد واحدة، على عكس هاتفي Galaxy S10 بحجم شاشة 6.1 إنش وGalaxy S10 بلس بحجم شاشة 6.4 إنش، أيضاً تأتي الشاشات بدعم ميزة التعرف على الوجه لفنح الهاتف بتجربة سريعة جداً أيضاً.

سامسونج تقدم شاشات عائلة Galaxy S10 هذا العام بأحدث التقيات أيضاً، مع تقنية HDR بلس، كما تتميز مع أعلى مستوى من السطوع في الشاشة، تصل إلى أكثر 1000 nit، مع كثافة عرض 550 بيكسل لكل أنش في Galaxy S10 بلس وGalaxy S10، بينما تقل كثافة العرض نسبياً في هاتف Galaxy S10e إلا أنه يأتي أيضاً بأعلى سطوع في الشاشة.

وتتميز شاشات الهواتف بجودة عرض QHD بلس، كما توفر سامسونج ميزة التحكم في درجة الوضوح من خلال الإعدادات في الهاتف، كما تتيح أيضاً التحكم في مستوى وحرارة الألوان، مع إمكانية التحكم في عرض التطبيقات بكامل الشاشة، أو التحكم في ميزة التكبير على الشاشة أو عرض النصوص، كما تأتي الهواتف تأتي بتقنية Always on في الشاشة.

الهواتف تدعم أيضاً نمط الليلي، مع خاصية تتيح التحكم في أزرار النظام، وترتيبها بالتجربة المفضلة للمستخدم، أو إلغاء الأزرار بشكل كامل لإختيار الإيماءات والتمرير السريع على الشاشة من خلال حركات محددة.

كما عزز إستخدام سامسونج لنظام الستريو في عائلة Galaxy S10 تجربة مميزة في الوسائط والميديا، كما أن شاشة Infinity O ستقدم تجربة مثالية في العرض بكامل الشاشة، حيث تشغل الشاشة نسبة أعلى من 90% من هيكل الهواتف.

أيضاً في تصميم الإطارات للشاشة يأتي كلاً من هواتف Galaxy S10 و Galaxy S10 بلس بحجم أنحف لإطارات الشاشة مقارنة بهاتف Galaxy S10e الذي يأتي بحجم أكبر إلى حد ما مقارنة بالإصدارات الأعلى.

وقد حرصت شركة سامسونج على أن تقدم أحدث التقنيات والأجهزة في عائلة Galaxy S10، حيث تعد أول الإصدارات من الهواتف الذكية التي تضم تقنية WiFi 6 الذي سيدعم السرعة في التغطية، مع إستهلاك أقل للطاقة.

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