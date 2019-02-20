تكنولوجيا: براءة اختراع من أبل توضح طريقة شحن حافظة سماعات AirPods على AirPower

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أصدر مكتب براءات الاختراع في الولايات المتحدة براءة اختراع جديدة تم منحها لشركة أبل فيما يتعلق بحافظة سماعات AirPods اللاسلكية. وعلى الرغم من أن براءة الاختراع لم تذكر أسمي AirPods و AirPower، إلا أن الرسوم التوضيحية تكشف عن الطريقة التي ستتم بها عملية شحن حافظة سماعات AirPods على قاعدة الشحن اللاسلكية AirPower.

عادةً ما تتطلب قواعد الشحن اللاسلكية إلى وضع الهواتف الذكية أو الأجهزة الأخرى بطريقة دقيقة لكي تتم عملية الشحن بكفاءة، ومع ذلك، فإن براءة اختراع أبل تشير إلى انه يمكن وضع حافظة AirPods على أي مكان بقاعدة الشحن.

من الجدير بالذكر أن أبل قامت بعرض براءة الاختراع هذه لأول مرة في شهر سبتمبر من عام 2017، إذ وعدت الشركة بأنه سيتم إطلاق قاعدة AirPower خلال عام 2018، ولكن لم يحدث ذلك نظرًا لأن أبل قد واجهت بعض المشكلات التقنية مما أدي إلى تأجيل عملية الإطلاق، حسبما ذكرت التقارير.

ولكن، تدعي بعض التقارير الحديثة إلى أن أبل قد تجاوزت هذه المشكلات التقنية، ومن المفترض أن تتم عملية الإطلاق في وقتٍ قريب.

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