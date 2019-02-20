علوم وتكنولوجيا

تكنولوجيا: حصاد التكنولوجيا..كلمة تحول الأيفون لخردة وناسا تبحث عن الكائنات الفضائية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - إذا لم تتمكن اليوم من معرفة ما جرى فى عالم التكنولوجيا، ولم تجد الوقت الكافى لتصفح كل المواقع، لمعرفة أبرز ما تداولته المواقع العالمية من أخبار وأحداث تكنولوجية، يمكن للحصاد التالى مساعدتك فى معرفة ما فاتك

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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