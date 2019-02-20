شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: حصاد التكنولوجيا..كلمة تحول الأيفون لخردة وناسا تبحث عن الكائنات الفضائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - إذا لم تتمكن اليوم من معرفة ما جرى فى عالم التكنولوجيا، ولم تجد الوقت الكافى لتصفح كل المواقع، لمعرفة أبرز ما تداولته المواقع العالمية من أخبار وأحداث تكنولوجية، يمكن للحصاد التالى مساعدتك فى معرفة ما فاتك

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