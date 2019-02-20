شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: اوعى تنطقها.. "كلمة خطيرة" تعطل هاتفك الأيفون وتحوله إلى قطعة خردة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اكتشف مجموعة من الهاكرز ثغرة خطيرة فى هواتف "أيفون"، والتى يمكنها الهاتف من خلال نطق كلمة 5 مرات بشكل متتالى .

وقال الموقع التقنى Techaeris، نطق كلمة hyphen نحو 5 مرات يتسبب فى تعطل الجهاز وتدميره ليصبح بدون أى فائدة.

ووفقاً للموقع ذاته، لاحظ مستخدمو هواتف أيفون تعطل نظام IOS، عند القيام بهذه الخطوة، وأجمعوا أن هواتفهم أصبحت قطعة من الحديد لا يمكن استخدامها.

وتؤثر هذه الثغرة التكنولوجية على هواتف "آيفون 6"، و"آيفون 6 إس"، و"آيفون 8"، و"آيفون X"، و"آيفون X ماكس"، وخاصة التى تحمل تحديث نظام تشغيل "آى أو إس 12.1".