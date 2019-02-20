شاومي تطلق هاتف Mi 9 بمعالج Snapdragon 855

أطلقت شركة شاومي بشكل رسمي هاتفها الذكي الرائد Xiaomi Mi 9 خلال حدث عقد في العاصمة الصينية بكين، ويأتي هذا الهاتف خلفًا لهاتف العام الماضي Xiaomi Mi 8، مع تمسكه بتصميم مماثل لسابقه، لكنها أدخلت بعض الميزات الجديدة إلى جانب أحدث المواصفات العتادية.

وجاء Xiaomi Mi 9 بزجاج منحني من الجهة الخلفية، وكاميرا خلفية ثلاثية، ونتوء صغير الحجم في الجهة الأمامية مكان تموضع الكاميرا الأمامية، مع حافة سفلية بقياس 3.6 ميليمتر فقط.

وتحتل الشاشة نسبة 90.7 في المئة من واجهة الهاتف الأمامية، وتأتي بقياس 6.39 إنش من نوع AMOLED من سامسونج بدقة 2340×1080 بيكسل محمية بطبقة من زجاج Gorilla Glass 6.

فيما يعمل الجهاز بواسطة أحدث المعالجات الرائدة من شركة كوالكوم Snapdragon 855 بتردد 2.84 جيجاهيرتز المصنع وفق تقنية 7 نانومتر، مع أنوية Kryo 485 لوحدة المعالجة المركزية، و Adreno 640 لوحدة معالجة الرسوميات، ومعالج الإشارة الرقمية Hexagon 690 DSP.

وقدمت شاومي الصينية من خلال هذا الهاتف تقنية Game Turbo التي تعزز أداء الجهاز للحصول على تجربة لعب أفضل.

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ويأتي الهاتف بذاكرة وصول عشوائي من نوع LPDDR4x وذاكرة فلاشية من نوع UFS2.1.

ويتضمن الجهاز كاميرا خلفية ثلاثية العدسة بمستشعر أساسي من سوني IMX586 بدقة 48 ميجابيكسل بفتحة عدسة f/1.75، إلى جانب مستشعر S5K3M5 من سامسونج بدقة 12 ميجابيكسل مع فتحة عدسة f/2.2 للتكبير البصري بقدرة 2x، ومستشعر ثالث IMX481 بزاوية تصوير عريضة بمقدار 117 درجة من سوني بدقة 16 ميجابيكسل مع فتحة f/2.2.

أما بالنسبة لصور السيلفي، فإن هناك كاميرا أمامية بدقة 20 ميجابيكسل مع HDR، والتي يمكن استخدامها أيضًا لفتح قفل الهاتف عبر التعرف على الوجه.

ويوفر تطبيق الكاميرا على هاتف Mi 9 العديد من ميزات التعرف التلقائي على المشهد بواسطة الذكاء الاصطناعي، وتجميل المظهر، ووضع portrait mode.

ويتضمن الهاتف الجيل الخامس من مستشعر قراءة بصمات الأصابع المدمج تحت شاشة العرض للتعرف بشكل أسرع على البصمة، وبطارية صغيرة نسبيًا بسعة 3300 ميلي أمبير، لكنها تدعم الشحن السريع المسمى Charge Turbo بقدرة 27 واط باستخدام شاحن خاص.

وطرحت الشركة تقنية الشحن اللاسلكي السريع بقدرة 20 واط، وتشمل خيارات الاتصال 4G VoLTE والشبكة اللاسلكية واي فاي و NFC و GPS ثنائي التردد و IR Blaster ومنفذ USB من النوع C.

ويتوفر الهاتف بعدة خيارات لونية هي البنفسجي، والأزرق، والأسود، إلى جانب عدة خيارات من حيث مساحة التخزين الداخلية وذاكرة الوصول العشوائي.

وتبلغ تكلفة الجهاز 445 دولار لنسخة 6/128 جيجابايت، في حين تبلغ تكلفة نسخة 8/128 جيجابايت حوالي 490 دولار، أما نسخة 12/256 جيجابايت المسماة Xiaomi Mi 9 Explorer Edition، والتي تأتي مع جهة خلفية شفافة، فتبلغ تكلفتها ما يعادل 600 دولار.