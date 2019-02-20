تكنولوجيا: الإصدار التجريبي من تطبيق متصفح سامسونج يحصل على الوضع الليلي وواجهة One UI

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - وفقًا لموقع Android Police، أصدرت سامسونج تحديثًا جديدًا إلى الإصدار التجريبي من تطبيق المتصفح الخاص بها Samsung Internet Browser. فقد حصل إصدار v9.2 الآن على واجهة مستخدم One UI والتي من شأنها أن تنقل معظم المحتويات القابلة للتنفيذ إلى أسفل الشاشة، وبهذا، فإن استخدام الهواتف ذات الشاشات الطويلة يعد أفضل وأسهل.

وعلاوةً على ذلك، يوفر الإصدار التجريبي من التطبيق الوضع الليلي أيضًا، كما انه تم تغيير القائمة من قائمة نصية رأسية إلى مربع يتضمن الرسوم التوضيحية.

ويتضمن الإصدار التجريبي أيضًا ميزة جديدة تسمي Smart Anti-Tracking والتي تستخدم التعلم الآلي للتعرف على نطاقات الجهات الخارجية التي تلاحقك على الإنترنت، حيث سيتم حظر هذه النطاقات، وبالتالي، لن تتمكن من الوصول إلى ملفات تعريف الارتباط. ويمكن تمكين هذه الميزة من خلال الانتقال إلى الإعدادات> الخصوصية والأمان> مكافحة التتبع الذكي (Smart Anti-Tracking).

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