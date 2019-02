الهاتف Galaxy M30 سيصل يوم 27 فبراير مع شاشة Super AMOLED بحجم 6.4 إنش

فاطمة أيت طالب - دبي - بعد إطلاق الهاتفين Galaxy M10 و Galaxy M20 في أواخر الشهر الماضي، فسوف تقوم شركة سامسونج بكشف النقاب عن هاتف ذكي آخر سيكون جزءًا من سلسلة هواتف Galaxy M Series الجديدة. أكدت الشركة الكورية الجنوبية الآن أنها ستقوم بالكشف عن الهاتف Galaxy M30 في الأسبوع المقبل، وبالضبط في اليوم 27 فبراير بالهند.

لم تكشف لنا شركة سامسونج عن أي معلومات حول الهاتف Galaxy M30، بإستثناء أنه سيضم شاشة Super AMOLED بحجم 6.4 إنش وبدقة +FullHD تمتاز بقطع على شكل الحرف U في الجزء الأوسط العلوي. ومع ذلك، فقد قدمت لنا الشركة صورة للهاتف Galaxy M30 تستعرض لنا هذا الأخير مع شاشة مزودة فعلاً بقطع في الجزء الأوسط العلوي من أجل الكاميرا الأمامية، ومستشعر لبصمات الأصابع في الواجهة الخلفية جنبا إلى جنب مع ثلاث كاميرات بوضعية عمودية.

وهذا يعني أنه علينا الإعتماد على التسريبات للحصول على مزيد من المعلومات. وعلى ذكر ذلك، فقد سمعنا في الفترة الماضية أن الهاتف Galaxy M30 سيضم المعالج Exynos 7904، وذاكرة عشوائية بحجم 4GB أو 6GB، وذاكرة داخلية بحجم 64GB أو 128GB، فضلا عن بطارية بسعة 5000mAh. وعلاوة على ذلك، فقد سمعنا بأن هذا الهاتف سيضم كاميرا أمامية بدقة 16 ميغابكسل، فضلا عن ثلاث كاميرات في الخلف بدقة 13 ميغابكسل للكاميرا الأولى الأساسية وبدقة 5 ميغابكسل للكاميرتين المتبقيتين.

عمومًا، سيتم الإعلان عن الهاتف Galaxy M30 بالهند في اليوم 27 فبراير على الساعة السادسة مساءً بالتوقيت المحلي. وسيتم بيعه حصرًا من خلال متجر أمازون الهند. من المحتمل أن يتم إطلاقه في أسواق أخرى، ولكننا لم نحصل على أي معلومات بشأن ذلك حتى الآن.

Get ready for 3X power with the new Galaxy M30 that comes with a 16.21cm (6.4”) Super AMOLED FHD+ Infinity U Display. Yeah "The Super AMOLED", that’s right #IM3XPOWERD. Stay tuned!#SamsungM30 pic.twitter.com/bkxdXU2ZIN