انت الان تتابع تفاصيل خبر لا حاجة بعد لاستبدال بطارية جهاز تنظيم ضربات القلب والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الأربعاء 20 فبراير 2019 06:47 مساءً - لا شك بأن أجهزة تنظيم ضربات القلب القابلة للغرس غيّرت أساليب الطب الحديث بالكامل؛ إذ ساعدت في إنقاذ حياة عدد كبير من المرضى.

لكن ما يعيب هذه الأجهزة هو حاجتها لاستبدال بطارياتها، غير أن هذه المعضلة حُلّت الآن.

فبحسب ما ذكر موقع "فيز"، اليوم الأربعاء، تمكّن باحثون من عدة مؤسسات بحثية أمريكية من ابتكار طريقة جديدة تعمل على تغذية الجهاز بالطاقة من داخل الجسم دون الحاجة إلى البطارية، وأُجري اختبار لهذا الجهاز على الخنازير وأثبت نجاحه.

ويُزرع جهاز تنظيم ضربات القلب التقليدي تحت الجلد قرب الترقوة، وتولّد البطارية والدوائر الكهربائية إشارات كهربائية يتم توصيلها إلى القلب عبر أقطاب كهربائية مزروعة.

ويمكن أن تقود عملية استبدال البطارية إلى مضاعفات؛ منها النزيف أو العدوى، إذ تجري هذه العملية خلال فترة تتراوح بين 5 و12 سنة.

وصمّم العلماء في البدء إطاراً بلاستيكياً صغيراً ومرناً، بعد ذلك ربطوا الإطار بطبقات كهرضغطية تولّد الطاقة من خلال حركة القلب.

وبعدها زُرع الجهاز في الخنازير، وأظهرت أن القلب يمكن أن يولد طاقة كافية لتتناسب مع أداء جهاز تنظيم ضربات القلب الذي يعمل بالبطارية.

ويقول الباحثون إن الدراسة "خطوة نحو صنع جهاز جديد لتنظيم ضربات القلب، ويغذي نفسه ذاتياً".