Redmi تشوق لقدوم الهاتف Redmi Note 7 Pro مع مستشعر بصمات الأصابع في الشاشة

فاطمة أيت طالب - دبي - الهاتف Redmi Note 7 سيصل إلى الهند في اليوم 28 فبراير، وشركة Xiaomi تبذل قصارى جهدها للحفاظ على الضجة المحيطة بالهاتف للأيام الثمانية القادمة. آخر منشور من الحساب الرسمي لفرع العلامة التجارية Redmi في الهند على شبكة تويتر يطلب من المعجبين أن ينظروا عن كثب إلى صورة 48 ميغابكسل للرقم 7 وإيجاد كافة البشر فيها.

هذه الصورة تشوق أيضًا للعديد من الأشياء مثل مستشعر بصمات الأصابع المدمج في الشاشة في الجزء العلوي من الرقم، مما يجعلنا نفترض بأن الهاتف Redmi Note 7 Pro سيصل مع مستشعر بصمات الأصابع المدمج في الشاشة، على الرغم من أن هناك أيضًا فرصة إطلاق الهاتف Redmi Note 7 مع مواصفات مختلفة. لقد رأينا شركة Xiaomi تقوم بذلك فعلا في العام الماضي عندما قامت بإطلاق Redmi Note 5 و Redmi Note 5 AI Dual Camera.

في حين أنه من المرجح أن يكون ذلك تلميح إلى مستشعر بصمات الأصابع بشكل عام، فقد رد الحساب Redmi India على مجموعة من التغريدات، وذكر في معظمها الهاتف Redmi Note 7 Pro. هناك الكثير من الأشياء التي يمكنك إستخلاصها من هذه الصورة، بما في ذلك البطارية التي تبلغ سعتها 4000mAh، ومعالج كوالكوم، وتفاخر شركة Xiaomi بأنها ” الشركة المصنعة للهواتف الذكية الأولى في الهند “.

التغريدة هي في الواقع عبارة عن تحدي حيث يجب أن تجد عدد البشريين في الصورة، ثم الرد على Redmi India في رابط المصدر أدناه. إذا كنت محظوظًا، فقد تربح بعض الأشياء. في حين قد يعتقد البعض أن الكائنات البيضاء تعد كشخص، فقم بالنظر إلى الجزء السفلي من الرقم. لقد قمنا بالعد فعلاً من أجلكم، وعدد الأشخاص هو عدد الميغابكسلات في الكاميرا الرئيسية.

You know what to do! Find the answer in this #ǝɟᴉ7ƃnɥʇ 7 and share in comments to win goodies. #RedmiNote7



Click https://t.co/bsTdPdLJLx and zoom in to find humans. pic.twitter.com/FK62OeV4g4