تكنولوجيا: Xiaomi تكشف عن هاتف Mi 9 SE الذي يأتي بمعالج Snapdragon 712

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة Xiaomi اليوم عن إصداراها المميز Mi 9 كما كشفت أيضاً عن هاتف Mi 9 SE الذي يأتي للمرة الأولى برقاقة معالج Snapdragon 712، مع شاشة Super AMOLED بحجم 5.97 إنش، وسعر يبدأ من 297 دولار.

قدمت شاومي هاتف Mi 9 SE اليوم مع شاشة Super AMOLED بحجم 5.97 إنش مميزة بجودة عرض Full HD بلس، كما تشغل الشاشة نسبة 90.4% من هيكل الهاتف مع نتوء علوي صغير الحجم في الشاشة.

ويعد هاتف Mi 9 SE أول الإصدارات التي تأتي برقاقة معالج كوالكوم Snapdragon 712 بدقة تصنيع 10 نانومتر، وكرت شاشة Adreno 616، كما يأتي الهاتف بمستشعر للبصمة مدمج في الشاشة، ويتميز بإعدادات ثلاثية للكاميرة الخلفية مع مستشعر رئيسي IMX586 من سوني بدقة 48 ميجا بيكسل.

كما يأتي المستشعر الثاني بدقة 8 ميجا بيكسل لعمق التصوير وتفاصيل أدق، مع مستشعر 13 ميجا بيكسل مميز بعدسات ذات زوايا واسعة، بينما تأتي الكاميرة الأمامية للهاتف بمستشعر 20 ميجا بيكسل.

وتقدم شاومي هاتف Mi 9 SE بألوان متدرجة، مع بطارية بقدرة 3070 mAh، وشاحن بتقنية الشحن السريع بقدرة 18W، إلا أنه لا يأتي بشاحن لاسلكي كما في هاتف Mi 9.

هاتف Mi 9 SE يعمل بنظام تشغيل Android 9.0 Pie مع واجهة MIUI 10، حيث يتوفر نموذج الهاتف الأول مع ذاكرة عشوائية 6 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 64 جيجا بايت بسعر 297 دولار، بينما يأتي النموذج الثاني مع ذاكرة عشوائية 6 جيجا بايت وسعة تخزين 128 جيجا بايت بسعر 341 دولار، على أن ينطلق للبيع في أسواق الصين في الأول من شهر مارس المقبل.

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