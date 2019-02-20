فريق DxOMark يختبر كاميرا الهاتف Xiaomi Mi9، ويعطيها أفضل تقييم للفيديو على الإطلاق

فاطمة أيت طالب - دبي - بعد ساعات من الإعلان الرسمي عن الهاتف Xiaomi Mi9، قرر فريق DxOMark المتخصص في إختبار كاميرات الهواتف الذكية نشر مراجعته لكاميرا الهاتف الرائد الجديد لشركة Xiaomi، وهي المراجعة حيث أشاد الفريق بكاميرا الهاتف Xiaomi Mi9 ووصفها بأنها أفضل كاميرا من شركة Xiaomi يتم إختبارها حتى الآن وأعطاها أفضل تقييم على الإطلاق في الجانب المتعلق بالفيديو.

حصل الهاتف Xiaomi Mi9 على تقييم إجمالي يبلغ 107 نقاط، وهو الأمر الذي يضمن للهاتف المركز الثالث في تصنيف DxOMark خلف كل من Huawei Mate 20 Pro و Huawei P20 Pro. حصلت كاميرا الهاتف Xiaomi Mi9 على 112 نقطة في إختبار الصور وعلى 99 نقطة في إختبار الفيديو.

في المراجعة التي نشرها فريق DxOMark، قال هذا الأخير بأن كاميرا الهاتف Xiaomi Mi9 تمتاز بتعرض ممتاز، وتلتقط ألوانًا لطيفة مع الدقة في موازنة اللون الأبيض، وبدون أي تظليل على مستوى الألوان أو مشاكل أخرى متعلقة بالألوان. مستويات الضوضاء كانت مثالية في الأماكن المشرقة وأقل في البيئات الداخلية والمنخفضة الإضاءة، ولكن نظام الضبط التلقائي للصورة كان سريعًا جدًا ودقيقًا في جميع الظروف تقريبًا.

في الجانب المتعلق بالفيديوهات، خلص فريق DxOMark إلى أن الهاتف Xiaomi Mi9 يمتاز بالقدرة على تصوير فيديوهات 4K ثابتة مع الحفاظ على التفاصيل، وتقليص مستويات الضوضاء قدر الإمكان. وفي الإختبارات، وجد فريق DxOMark بأن الفلاش LED في الهاتف Xiaomi Mi9 يقوم بعمل ممتاز، ويحافظ على التوازن الدقيق بين التعرض الرائع والألوان.

ومع ذلك، خَلُص فريق DxOMark إلى أن كاميرا الهاتف Xiaomi Mi9 لا تزال بحاجة إلى بعض التحسينات على مستوى النطاق الديناميكي الذي يُعد محدودًا قليلاً في تفاصيل الظلال وفي التباين. لاحظ المراجعون أن الهاتف Xiaomi Mi9 ينتج تفاصيل أقل قليلاً بالمقارنة مع iPhone XS Max أو Huawei Mate 20 Pro.

وللتذكير، Xiaomi Mi9 هو أول هاتف ذكي من شركة Xiaomi يضم ثلاث كاميرات في الخلف، فهو يضم كاميرا أساسية بدقة 48 ميغابكسل، في حين تمتاز الكاميرتين الإضافيتين بدقة 12 ميغابكسل و 16 ميغابكسل علمًا أن الكاميرا الأولى تضم عدسة مقربة، في حين تضم الكاميرا الثانية عدسة واسعة الزاوية. عمومًا، لمعرفة المزيد عن الهاتف والكاميرات الخاصة به، فتفضل بزيارة هذه المقالة المفصلة هنا.

المصدر.