شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هواوي الأكثر نموا بسوق الهواتف الذكية خلال الربع الأخير من عام 2018 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواجه سوق الهواتف الذكية العالمي تحديات كبيرة مما أثر علي مبيعات السوق بعام 2018 لتنخفض بشكل ملحوظ خلال الربع الأخير، ووفقا للتقرير الصادر من مؤسسة البيانات الدولية IDC المختصة بدراسة العلامات التجارية للهواتف الذكية وأدائها في الأسواق العالمية والمحلية، بلغ عدد شحنات الهواتف الذكية 375.4 وحدة خلال الربع الأخير من عام 2018، أي ما يعادل انخفاض بنسبة 4.9% مقارنة بالعام الماضي. لقد كان عام 2018 اسوء عام علي الاطلاق في سوق الهواتف الذكية حيث انخفضت معدل الشحنات علي المستوي العالمي بنسبة 4.1% في عام 2018 بشحن 1.4 مليار وحدة خلال العام.





لكن رغم تلك التحديات العالمية، استطاعت شركة هواوي تحقيق معدل نمو ملحوظ بالسوق خلال عام 2018 بزيادة حجم شحناتها بنسبة 43.9% خلال الربع الأخير من عام 2018 لترتفع عدد شحناتها من 42.1 وحدة في الربع الأخير من عام 2017 الي 60.5 مليون وحدة في الربع الأخير من عام 2018، أما علي مدار عام 2018، نجحت هواوي في زيادة معدل شحنات الهواتف الذكية بنسبة 33.6% لترتفع عدد شحناتها من 154.2 مليون وحدة الي 206 مليون وحدة مباعة حول العالم، حيث تأتي هواوي في المركز الثالث عالميا ً بحصة سوقية تبلغ 16.1%.





يرجع الفضل في تحقيق هذا النمو بالنسبة لهواوي الي هواتفها الرائدة التي حققت نجاح باهر لما توفرة من تقنيات بهواتفها للتصوير والألعاب والاستخدام العملي من خلال ابتكاراتها التكنولوجية المتطورة. لقد اطلقت هواوي منتجات مختلفة تضم احدث الامكانيات لتتوافق مع جميع فئات المستخدمين مثل سلسلة Y series الشبابية وسلسلة P وسلسلة Novaوسلسلة Mate . لم تتمكن شركة هواوي من تحقيق مبيعات قوية فقط، بل قامت ايضا بزيادة قوة تأثير علامتها التجارية بشكل ملحوظ.

ووفقاً لبعض مواقع الأخبار العالمية، فإن هواوي تستهدف شحن 250 مليون هاتف الي الأسواق العالمية في عام 2019، وهذا ما سيصفر عن معدل نمو بنسبة 21%، وتسعي ايضاً لشحن أكثر من 300 مليون هاتف ذكي في عام 2020.

أما سامسونج وأبل فقد انخفض حجم نموهما خلال عام 2018، حيث حافظت شركة سامسونج علي مركزها الأول من حيث عدد الوحدات المباعة بعدد 70.4 مليون جهاز وبحصة سوقية بلغت بنسبة 18.7%، في حين جاءت أبل في المركز الثاني بحجم مبيعات 68.4 مليون جهاز بحصة سوقية بنسبة 18.2%، ، أما هواوي فحلت في المركز الثالث بحصة سوقية بنسبة 16.1%، بعد أن نجحت في النزوح للمركز الثاني عالمياً بدلاً من شركة أبل في الربع الثاني والثالث من عام 2018، أما المركز الرابع فكان من نصيب أوبو التي حققت مبيعات حوالي 29.2 مليون جهاز بحصة سوقية 7.8%، تليها شاومي في المركز الخامس بـ 28.6 مليون جهاز بحصة سوقية 7.6%.

المصادر:

https://www.idc.com/getdoc.jsp?containerId=prUS44826119

https://www.displaydaily.com/article/press-releases/smartphone-woes-continue-with-worldwide-shipments-down-4-9-in-the-holiday-quarter-capping-off-the-worst-year-ever-according-to-idc

https://www.displaydaily.com/article/display-daily/smartphones-hit-consolidation-phase

https://venturebeat.com/2019/01/30/idc-global-smartphone-shipments-declined-4-9-percent-in-q4-2018/

https://www.gizmochina.com/2019/02/18/huawei-targets-250-million-shipments-2019/