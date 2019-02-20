شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بيل جيتس يستثمر 10 ملايين دولار لتطوير "الروبوتات الجراحة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شركة "Vicarious Surgical"، الأمريكية المتخصصة فى تطوير الروبوتات الجراحة، عن حصولها على تمويل بقيمة 10 ملايين دولار من شركة "Gates Frontier" الخيرية المملوكة للملياردير بيل جيتس .

ووفقا لوكالة الانباء الروسية نوفوستى، فإن تلك الروبوتات قادرة على إجراء عمليات جراحية دقيقة من خلال القيام بفتحة صغيرة فى جسم المريض، كما يمكن التحكم بها عن بعد عن طريق الواقع الافتراضى، وهو ما سيكون بمثابة ثورة فى عالم الجراحة.

وتأتى ذه الروبوتات الجراحة على شكل إنسان له ذراعين ورأس، كما تتيح تقنية الواقع الافتراضى إمكانية التحكم بذراعى الروبوت عن طريق تحريك الجراح لذراعه، بينما يعمل الرأس بمثابة عيون الجراح، بحيث يمكنه من الرؤية داخل جسم المريض، مع ضرورة توفير شبكة إنترنت قوية لدوام العمل بانتظام.

ومن جانبها قالت "Vicarious Surgical" إن دعم هذه التقنية الذكية، يعد بمثابة دعم صريح للمرضى فى المناطق النائية من العالم.