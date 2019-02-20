Xiaomi Mi9 Special Edition هو أول هاتف ذكي في العالم مزود بالمعالج Snapdragon 712

فاطمة أيت طالب - دبي - Xiaomi Mi9 كان هو نجم الحدث الذي عقدته شركة Xiaomi للتو في الصين، ولكنه لم يكن الهاتف الذكي الوحيد الذي أعلنت عنه الشركة الصينية في ذلك الحدث. في الواقع، لقد قامت شركة Xiaomi كذلك اليوم بالكشف عن الهاتف Xiaomi Mi9 Special Edition والذي يُعد أول هاتف ذكي في العالم يستخدم المعالج Snapdragon 712. وبغض النظر عن المعالج، فهذا الهاتف يضم كذلك كاميرا خلفية أساسية بدقة 48 ميغابكسل تستخدم المستشعر Sony IMX586، كما أنه يضم مستشعر بصمات الأصابع في الشاشة.

الهاتف Xiaomi Mi9 Special Edition هو أصغر قليلاً من الهاتف Xiaomi Mi9، فهو يضم شاشة AMOLED بحجم 5.97 إنش تمتاز بقطع صغير في الجزء الأوسط العلوي من أجل الكاميرا الأمامية، كما أنه يستخدم المعالج Snapdragon 712 جنبا إلى جنب مع 6GB من الذاكرة العشوائية و 64GB/128GB من الذاكرة الداخلية.

وبالعودة إلى المعالج Snapdragon 712، فهو نفسه المعالج Snapdragon 710 بإستثناء أنه حصل على تردد أفضل علمًا أنه تم تصنيعه بإستخدام نفس تكنولوجيا 10 نانومتر ويضم مودم يدعم كافة إصدارات WiFi إضافة إلى البلوتوث 5.0 و Dual LTE.

عندما يتعلق الأمر بالكاميرات الإضافية في الواجهة الخلفية، فهي تضم مستشعرات بدقة 13 ميغابكسل و 8 ميغابكسل على التوالي علمًا أن الكاميرا الأولى تضم عدسة واسعة الزاوية، في حين تضم الكاميرا الثانية عدسة مقربة. وبالنسبة للكاميرا الأمامية، فهي تضم مستشعر بدقة 20 ميغابكسل مدعومة بالعديد من الفلاتر التجميلية.

وبصرف النظر عن الكاميرات، فالهاتف Xiaomi Mi9 Special Edition يضم كذلك بطارية بسعة 3070mAh تدعم الشحن السلكي بسرعة 18 واط. للآسف، هذا الهاتف يفتقر إلى منفذ السماعات 3.5mm، وبالتالي فهو يعتمد كليًا على السماعات المزودة بموصل USB Type-C أو السماعات اللاسلكية. وبالنسبة للميزات الأخرى التي يأتي بها هذا الهاتف، فهي تشمل Game Trubo لتعزيز تجربة اللعب على الهاتف، ورقاقة NFC، وروم MIUI 10 الأحدث من شركة Xiaomi.

عمومًا، الهاتف Xiaomi Mi9 Special Edition سيكون متوفرًا باللون الأزرق والأرجواني والأسود، كما أنه سيكلف ما بين 300 دولار أمريكي و 340 دولار أمريكي.