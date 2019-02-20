الإعلان رسميا عن الهاتف Xiaomi Mi9 Transparent Edition مع 12GB من الذاكرة العشوائية

فاطمة أيت طالب - دبي - بعدما قامت بالكشف عن الهاتف Xiaomi Mi9 والذي سيمثل هاتفها الرائد للنصف الأول من هذا العام، فقد قامت شركة Xiaomi أيضًا بالكشف عن نسخة خاصة من هذا الهاتف تمتاز بواجهة شفافة تدعى Xiaomi Mi9 Transparent Edition.

هذه النسخة الشفافة من الهاتف Xiaomi Mi9 تضم نفس تصميم وأبعاد النسخة العادية من الهاتف بإستثناء أنها تضم واجهة خلفية شفافة تعرض بعض المكونات الداخلية للهاتف. وبغض النظر عن الإختلاف على مستوى تصميم الواجهة الخلفية، فهذه النسخة الشفافة من الهاتف Xiaomi Mi9 تأتي كذلك مع نفس المواصفات التقنية للنسخة العادية بإستثناء أنها تضم 12GB من الذاكرة العشوائية و 256GB من الذاكرة الداخلية.

عموما، هذه النسخة ستكون متاحة في الصين فقط في البداية. وأيضًا، في الصين فقط سيستخدم الهاتف المساعد الرقمي Xiao AI بدلاً من المساعد الرقمي Google Assistant. وعندما يتعلق الأمر بالسعر، فهذه النسخة بالذات من الهاتف Xiaomi Mi9 ستكلف العملاء 3999 يوان صيني وهو ما يعادل 595 دولار أمريكي إستنادًا إلى أسعار الصرف الحالية.