Xiaomi تزيح الستار رسميًا عن الهاتف Xiaomi Mi9 للتنافس مع الهاتف Galaxy S10

فاطمة أيت طالب - دبي - بعد مسلسل طويل من الإعلانات التشويقية، قامت شركة Xiaomi أخيرًا اليوم بإزاحة الستار رسميًا عن هاتفها الرائد الجديد Xiaomi Mi9 ليكون بمثابة المنافس الأول من الشركة لهواتف Galaxy S10 التي ستعلن عنها شركة سامسونج اليوم والتي ستصل إلى السوق في أوائل شهر مارس المقبل.

جدير بالذكر أن هذه ليست هي المرة الأولى التي نتطلع فيها على تصميم الهاتف Xiaomi Mi9، فقد سبق لشركة Xiaomi أن قامت بنشر الصور الرسمية للهاتف والتي أكدت لنا قدومه مع واجهة أمامية تشبه إلى حد ما الواجهة الأمامية للهاتف OnePlus 6T بفضل الشاشة المزودة بالقطع في الجزء الأوسط العلوي من أجل الكاميرا الأمامية والمزودة أيضًا بقارئ بصمات الأصابع، فضلا عن واجهة خلفية مغطاة بطبقة Gorilla Glass 5 وتضم ثلاث كاميرات بوضعية عمودية يتواجد أسفلها مباشرة الفلاش LED.

وعلى ذكر الكاميرات، فقد أكدت لنا شركة Xiaomi أن الكاميرا الخلفية الثلاثية للهاتف Xiaomi Mi9 تضم مستشعر أساسي بدقة 48 ميغابكسل يمتاز ببكسلات بحجم 0.8µm، مما يؤدي إلى إخراج الصور بدقة 12 ميغابكسل. وبالنسبة للمستشعر الثاني في هذه الكاميرا الخلفية الثلاثية، فهو يمتاز بدقة 16 ميغابكسل ويضم عدسة بزاوية مشاهدة واسعة جدًا تصل إلى 177 درجة وبفتحة 2.2. أما بخصوص الكاميرا الثالثة والأخيرة، فهي تضم مستشعر بدقة 12 ميغابكسل مع عدسة مقربة بفتحة 2.2. وسيتم تدعيم هذه الكاميرا الخلفية الثلاثية بواسطة ليزر التركيز التلقائي. وبالعودة إلى المستشعر الأساسي الذي تبلغ دقته 48 ميغابكسل، وهو مصنوع من قبل شركة Sony ويدعم تكنولوجيا Quad Bayer والتي تسمح بدمج أربع بكسلات لتشكيل بكسل واحد لإلتقاط صور أفضل في البيئات المنخفضة الإضاءة.

وبغض النظر عن الكاميرات، فقد تأكد كذلك بأن الهاتف Xiaomi Mi9 يضم شاشة Super AMOLED بحجم 6.39 إنش وبدقة +Full HD مع قطع صغير في الجزء الأوسط العلوي على شكل قطرة ماء يحوي الكاميرا الأمامية التي تبلغ دقتها كما قلنا سابقًا 20 ميغابكسل. وعلى ذكر الشاشة، فهي تغطي 90.7 في المئة من واجهة الهاتف كما أنها تمتاز بسطوع عالي يصل إلى 800 شمعة في المتر المربع، ويتم حمايتها بإستخدام طبقة Gorilla Glass 6 الزجاجية.

وكما كنا نتوقع بالفعل، فالهاتف Xiaomi Mi9 الجديد يأتي كذلك مع المعالج Snapdragon 855 الأحدث من شركة كوالكوم، ومع المودم Qualcomm X24 LTE. وبالنسبة للنسخة الأساسية من الهاتف Xiaomi Mi9، فهي تأتي مع 6GB من الذاكرة العشوائية و64GB من الذاكرة الداخلية علمًا أن هذه النسخة بالذات ستكلف 2999 يوان صيني أي ما يعادل 436 دولار أمريكي.

عندما يتعلق الأمر بمستشعر بصمات الأصابع، فقد تم تضمينه في الشاشة على غرار العديد من الهواتف الذكية المتاحة في السوق اليوم مع العلم بأن الهاتف Xiaomi Mi9 يأتي كذلك بشكل مسبق مع روم MIUI 10 الذي يستند على نظام Android 9 Pie، ويضم بطارية بسعة 3300mAh تدعم تقنية الشحن السريع Charge Turbo بسرعة 27 واط، ولكن في حالة الشحن اللاسلكي تصل السرعة إلى 20 واط علمًا أن هذه هي أعلى سرعة رأيناها حتى الآن للشحن اللاسلكي. وبالنسبة لمن يتساءل عن أبعاد الهاتف، فهي تبلغ 155 × 75 × 7.6 ملمتر. ويجب أن يصبح هذا الهاتف متاحًا للشراء في شهر مارس المقبل.

لدى الهاتف Xiaomi Mi9 زر خاص من أجل المساعد الرقمي Google Assistant على الجانب، كما أنه يضم واجهة مستخدم محسنة بفضل ميزة الوضع الليلي التي تسمح بإستخدام الهاتف في الظلام من دون إجهاد العيون، وميزة Dual GPS التي تسمح بتحديد المواقع بشكل أفضل في المدن المزدحمة.

وعلاوة على ذلك، فقد قامت شركة Xiaomi كذلك بتزويد الهاتف Xiaomi Mi9 برقاقة NFC جديدة. وفي حين لم تقم الشركة بإزالة مرسل الأشعة تحت الحمراء ( IR Blaster )، فهي قررت العودة إلى أداة التحكم عن بعد المريحة من أجل الأجهزة المنزلية الخاصة بك “. في الواقع، هذا لا يبدو مستغربًا بالنظر إلى أن شركة Xiaomi تراهن كثيرًا على منظومة المنزل الذكي الخاصة بها.

واجهة المستخدم أصبحت أفضل أيضًا. ستكون هناك خلفية ديناميكية من شأنها تغيير اللون وظلال العناصر طوال اليوم. يمكنك أيضًا إختيار شاشة Always-On Display ملونة مع أنماط قابلة للتخصيص. وعلاوة على ذلك، فقد حصل روم MIUI 10 على الوضع الليلي ” Dark Mode ” في معظم الإعددات وتطبيقات النظام، وهذا ما يسمح وفقا لشركة Xiaomi بتقليل إستهلاك الطاقة بنسبة 83 في المئة أثناء إستخدام السطوع الكامل وبنسبة 50 في المئة في ظل إستخدام نصف السطوع.

بعدما بدأت بعض الشركات مثل LG و Vivo و Samsung تقوم بذلك، فقد قررت شركة Xiaomi كذلك الآن وضع زر خاص للمساعد الرقمي Google Assistant على الجانب. ونظرًا إلى أن خدمات جوجل محظورة في الصين، فمن المرجح أن يقوم هذا الزر في الوحدات الصينية من الهاتف Xiaomi Mi9 بإستدعاء المساعد الرقمي Xiao Ai التابع للشركة الصينية. وبغض النظر عن ذلك، فالهاتف الرائد الجديد لشركة Xiaomi حصل أيضًا على ميزة التبديل التلقائي الذكي للهوائي، كما أنه يدعم الهوائي المتقدم 4×4 MIMO الذي سيتلقى المساعدة من المعالج Snapdragon 855.

وبغض النظر عن ذلك، فقد إتضح كذلك أن الهاتف Xiaomi Mi9 سيضم شاشة AMOLED من صنع شركة سامسونج بدقة +FullHD يتواجد أسفلها مستشعر بصمات الأصابع، وستجلب هذه الشاشة معها ميزات مثل Reading Mode 2.0 و Sunlight Mode 2.0 لتحسين إمكانية القراءة في جميع الظروف. وعلاوة على ذلك، فقد قامت شركة Xiaomi بجلب وضع Game Turbo إلى الهاتف Xiaomi Mi9 للدفع بالمعالج المركزي ومعالج الرسوميات لتقديم أفضل أداء ممكن لتوفير أفضل تجربة لعب ممكنة.

عموما، الهاتف Xiaomi Mi9 الجديد سيكون متوفرًا باللون الوردي والأزرق والأسود. وعندما يتعلق الأمر بالأسعار، فنسخة 6GB/128GB ستكلف ما يعادل 455 دولار أمريكي، في حين ستكلف نسخة 8GB/128GB ما يعادل 490 دولار أمريكي.