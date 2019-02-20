شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مادة جديدة فى الطباعة ثلاثية الأبعاد قادرة على تغيير لونها حسب الضوء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمكن عدد من العلماء التابعين لجامعة فاجينينجن، بالتعاون مع مركز البحوث الهولندى من تقليد صناعة كأس يكورجوس أشهر التحف القديمة، المصنوعة من الزجاج والذهب والفضة، والتى يتغير لونها من الأخضر إلى الأحمر حسب زاوية سقوط الضوء.

ووفقاً لموقع لايف رو الروسى فإن العلماء أعادوا تصنيعها بواسطة تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد، على أن تكون لامعة ويتغير لونها وفقاً للإضاءة، وذلك من خلال استخدام كحول البولى فينيل - بوليمير صناعى، وهى مادة يتم استخدامها بشكل كبير فى العمل على الطباعة ثلاثية الأبعاد.

وعن تفاصيل التركيبة فقد أضافوا إلى الكحول دقائق ذهب نانوية مختلفة المقاسات لا تزيد نسبتها عن 0.07% من الكتلة الكلية لمكونات المادة المستخدمة لطباعة الشىء المطلوب، ومن ثم طبع العلماء عدة كؤوس، وبالفعل أشبهن الكأس الحقيقى، كما كانت أيضاً يتغير لونها حسب زاوية سقوط الضوء.

ومن المتوقع استخدام المواد الجديدة التى لها مثل هذه الخصائص فى مجالات عديدة، مثل الأعمال الفنية والمجوهرات والعدسات البصرية والفلاتر.