شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تطلق خدمة الدفع عبر آيفون فى السعودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى خطوة لنشر وتوسيع خدماتها فى مختلف ربوع العالم، أطلقت شركة أبل خدمة "apple pay" فى السعودية لأول مرة.

ووفقاً للصحيفة سبق السعودية فإن الخدمة أصبحت متاحة للمستخدمين فى أرجاء المملكة العربية السعودية، وذلك عبر مصرف الراجحى.

وتتيح خدمة "apple pay" التمتع بفوائد بطاقات البنوك، وذلك من خلال استخدام أى من أجهزة شركة أبل سواء كان آيفون أو الساعات الذكية أو ايباد، أو حواسيب MAC.

وأشارت شركة أبل العملاقة إلى ان معلومات بطاقة الشراء بأمان كونها لا يتم تخزينها على الجهاز أو يتم مشاركتها عند القيام بعمليات الدفع".

وهناك طرق عديدة للدفع منها باستخدام "بصمة الإصبع"، ولكى يتم استخدامنها يجب تثبيت هاتف "آيفون" بالقرب من شاشة القارئ، مع وضع الإصبع على "Touch ID".

وللدفع باستخدام Face ID، يجب الضغط مرتين على زر جانبى، والنظر إلى شاشة "آيفون"، ثم ثبته بالقرب من شاشة القارئ، أما بالنسبة للدفع من خلال "Apple Watch"، اضغط مرتين على الزر الجانبى، ثم ثبت الساعة بالقرب من شاشة القارئ.