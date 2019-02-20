أخطاء شائعة عن تسخين السيارة.. تعرف عليها

أحمد سالم

هل تحتاج السيارة وتشغيل المحرك دقيقة على الأقل قبل الانطلاق بها، أو كما يمسه البعض "التسخين" قبل القيادة ؟

الأمر يبدو اعتياديا لدى الكثيرين حتى ممن يمتلكون سيارات بـ موتور حديث، وخاصة في في فصل الشتاء الذي تتأثر فيه السيارات ومحركاتها ببرودة الجو.

الشائع ليس صحيحا في كل الأحوال، وللتعرف على أهمية تلك الخطوة من عدمها، يجب العلم أول بأن المراد من تسخين السيارة هو تسخن المكينة، لتكتمل دورة الزيت على كامل أجزاء المكينة، إذ إن المحرك قبل تشغيل السيارة يكون باردًا.

ويشير خبراء السيارات في أكثر من تقرير ودراسة إلى أن الوقت...