ساهم التطور التكنولوجي في تطور مجال إدارة الموارد البشرية بشكل كبير خلال العقد الماضي، حيث تحول من مجرد وظيفة إدارية روتينية إلى لعب دور استراتيجي أكثر شمولية في أكبر الشركات في العالم.

ظهرت مؤخرًا العديد من الأدوات التي تتيح لمديري الموارد البشرية HR managers إمكانية الوصول إلى بيانات الموظفين بشكل أكثر من أي وقت مضى وهو ما ساعدهم على اتخاذ قرارات توظيف صحيحة، وقد ظهر عدد من التطبيقات الرائعة لمساعدتهم في أداء وظائفهم بشكل أكثر فعالية.

فيما يلي 5 تطبيقات مهمة لمديري الموارد البشرية:

1- تطبيق Paycor

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يقوم تطبيق Paycor بتبسيط مهام مديري الموارد البشرية حيث يتمتع بواجهة مستخدم سهلة وبسيطة، ويتيح متابعة كشوف المرتبات payroll والضرائب وجداول الحضور والانصراف، وإدارة المزايا الخاصة بالموظفين Benefits management، ومستويات أداء الموظفين، والتخطيط، وإعداد التقارير.

الميزات الرئيسية:

دعم متابعة كشوف الرواتب

إدارة عملية التحاق الموظفين الجدد بالشركة

تتبع أداء الموظفين، وجداول الحضور والانصراف

دعم التقويم Calendar

إدارة المزايا الخاصة بالموظفين Benefits management

التطبيق متاح مجانًا لكل من مستخدمي أجهزة أندرويد على متجر جوجل بلاي ولمستخدمي آيفون وآيباد عبر متجر آيتيونز.

2- تطبيق Workday

يمنح تطبيق Workday مديري الموارد البشرية القدرة على بناء وإدارة فرق العمل بسهولة من خلال تخطيط وتوظيف وتطوير المواهب، ويمكنك الوصول إلى التطبيق عبر جميع الأجهزة حيث أنه يقع تحت فئة البرمجيات كخدمة SaaS، ويتمتع بواجهة مستخدم سهلة وبسيطة.

يشتمل التطبيق على العديد من الميزات مثل إدارة عملية تعيين الموظفين الجدد بالشركة، وإدارة الغياب، وإدارة المزايا الخاصة بالموظفين، كما يقدم تحليلات تنبؤية وإحصاءات في الوقت الفعلي.

التطبيق متاح مجانًا لكل من مستخدمي أجهزة أندرويد على متجر جوجل بلاي ولمستخدمي آيفون وآيباد عبر متجر آيتيونز، ولكن لتتمكن من استخدامه على هاتفك ستحتاج إلى الاشتراك في الخدمة أولًا ومن ثم تسجيل الدخول ببيانات اعتماد Workday.

3- تطبيق HR management – Zoho People

يعتبر تطبيق HR management – Zoho People حلًا متكاملًا لإدارة الموارد البشرية حيث يغطي كل شيء من مرحلة الالتحاق بالشركة إلى أن يترك الموظف العمل بالشركة، ويتيح للموظفين الوصول إلى التفاصيل التي يحتاجونها باستخدام بوابة الخدمة الذاتية self-service portal.

يُساعد هذا التطبيق مديري الموارد البشرية على تسهيل مهام عملهم حيث يسمح للموظفين بتحديث بياناتهم الخاصة، كما يمكنهم إنشاء مهام سير عمل تلقائية.

يمكن من خلاله إدارة عملية التحاق الموظفين الجدد بالشركة، وإدارة المزايا الخاصة بالموظفين، وإدارة رحلات السفر الخاصة بالموظفين، كما يمكنك بسهولة تتبع وتحليل وقت العمل والحضور والعطلات.

يتيح لك التطبيق استخدام واجهة التطبيقات البرمجية APIs الخاصة به لتتمكن ممن دمجه مع حلول الجهات الخارجية وبهذا يمكنك إنشاء منصة للموارد البشرية قابلة للتخصيص والتطوير.

التطبيق متاح مجانًا لكل من مستخدمي أجهزة أندرويد على متجر جوجل بلاي ولمستخدمي آيفون وآيباد عبر متجر آيتيونز.

4- تطبيق Mention

يعتبر تطبيق Mention أحد الأدوات التي تُساعد مديري الموارد البشرية في إدارة التواجد عبر الإنترنت من خلال متابعة العلامة التجارية والمنافسين والعملاء لحظيًا، والحصول على إحصائيات تحليلية للأداء والتعاون مع فرق أخرى.

كما تُساعد ميزة البحث والإشعارات في التطبيق مديري الموارد البشرية على مراقبة تفاعلات الموظفين عبر الإنترنت، وتعيين المهام للشخص الأكثر ملاءمة في فريق العمل.

ويمكن من خلال ميزة Smart actions متابعة حسابات الشركة على منصات التواصل الاجتماعي والرد على أي إشارة mention للعلامة التجارية بطريقة سهلة، وإعادة تغريدها أو مشاركتها من مكان واحد.

يقدم لك التطبيق احصائيات مخصصة لعلامتك التجارية بصورة دورية تُساعد في تحليل تأثيرها على الانترنت.

التطبيق متاح لكل من مستخدمي أجهزة أندرويد على متجر جوجل بلاي ولمستخدمي آيفون وآيباد عبر متجر آيتيونز، كما يوجد منه إصدار لنظامي التشغيل ويندوز وماك.

5- تطبيق HR Management

يُساعد تطبيق HR Management مديري الموارد البشرية على تحسين أدائهم من خلال تسهيل تنفيذ إستراتيجية الموارد البشرية بالشركات، ويساعد أيضًا في تنمية وإدارة أكثر الموارد قيمة وهم الأشخاص.

يقدم التطبيق دورات تدريبية وندوات عبر الإنترنت ومواد تعليمية من خبراء في القطاعات الرئيسية بمجال الموارد البشرية مثل التوظيف وتنمية المهارات القيادية، وادارة الأداء، والتدريب والتعلم والتطوير، وإدارة التعويضات وغير ذلك الكثير.

كما يتيح لك الوصول إلى أحدث التوجهات والتقارير البحثية، ومتابعة وظائف إدارة الموارد البشرية المتاحة لحظيًا.

التطبيق متاح مجانًا لكل من مستخدمي أجهزة أندرويد على متجر جوجل بلاي ولمستخدمي آيفون وآيباد عبر متجر آيتيونز.