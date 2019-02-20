إل جي تعلن عن ثلاثة هواتف جديدة أحدها يقدم ثلاث كاميرات…

أعلنت شركة إل جي اليوم الأربعاء عن ثلاثة هواتف ذكية جديدة تعتزم الكشف عنها خلال مشاركتها في المؤتمر العالمي للجوال MWC 2019، وهي” إل جي كي40″ LG K40، و “إل جي كي50” LG K50، و “إل جي كيو60” LG Q60.

وقالت الشركة الكورية الجنوبية في منشور على مدونتها: “في MWC 2019، ستكشف إل جي عن ثلاثة هواتف ذكية جديدة صديقة للمستهلكين ومصممة لأولئك الذين يبحثون عن أجهزة محمولة متقدمة دون المساس بسهولة الاستخدام. تتميز LG Q60 و LG K50 و LG K40 بميزات متميزة وتقنيات متقدمة وتصميم أنيق، وكل ذلك بأسعار مناسبة”.

ومع أن الهواتف الثلاثة، تنتمي إلى الفئة المتوسطة، إلا أنها متفاوتة في المواصفات، خاصةً فيما يتعلق بالكاميرا الخلفية، فيقدم هاتف “إل جي كي40” كاميرا خلفية واحدة، ويقدم “إل جي كي50” كاميرتين، أما هاتف “إل جي كيو60” فيقدم ثلاث كاميرات خلفية.

ويعد هاتف “إل جي كيو60” الأقوى بين الهواتف الثلاثة، إذ يضم معالجًا ثماني النوى بتردد 6.0 جيجاهرتز، وشاشة بقياس 6.26 بوصات وبدقة 1520×720 بكسل مع نسبة أبعاد 19:9. وهي ذات نتوء على شكل قطرة ماء يضم الكاميرا الأمامية التي تأتي بدقة 13 ميجابكسل.

ويقدم الهاتف ذاكرة وصول عشوائي “رام” بحجم 3 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 64 جيجابايت مع إمكانية التوسعة حتى 2 تيرابايت عن طريق بطاقات الذاكرة الخارجية microSD. وتأتي كاميراته الخلفية الثلاث بدقة 16 ميجابكسل للرئيسية مع دعم تقنية التركيز التلقائي الطوري PDAF، والثانية بدقة 2 ميجابكسل مع حساس للعمق، والثالثة بدقة 5 ميجابكسل مع قدرات تصوير عريضة.

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ويضم هاتف “إل جي كيو60″، الذي يأتي بسماكة 8.7 ميليمترات، بطارية بسعة 3,500 ميلي أمبير/ساعة، وهو يأتي مع دعم تقنية الصوت DTS: X 3D Surround Sound، وهو مقاوم للماء والغبار وفق معيار MIL-STD 810G، ويأتي مع حساس بصمة على ظهره، وزر خاص لمساعد جوجل الذكي.

أما هاتف “إل جي كي50” فهو يشترك مع هاتف “إل جي كيو60” في مواصفات المعالج والشاشة مع فارق في أن نسبة أبعاد الشاشة هي 19.5:9، وذاكرة الوصول العشوائي “رام”، ولكن ذاكرة التخزين الداخلية تأتي بسعة 32 جيجابايت. كما يشترك الهاتفان في سعة البطارية والسماكة، إضافة إلى المزايا الأخرى.

ويقدم الهاتف كاميرتين خلفيتين بدقة 13 ميجابكسل للرئيسية و 2 ميجابكسل للثانوية، أما الكاميرا الأمامية في أيضًا ضمن نتوء الشاشة وبدقة 13 ميجابكسل.

وفيما يخص هاتف “إل جي كي40” فهو يقدم شاشة تقليدية بلا نتوء بقياس 5.7 بوصات وبدقة 1440×720 بكسل، كما أن ذاكرة الوصول العشوائي “رام” بحجم 2 جيجابايت، وذاكرة التخزين الداخلية بسعة 32 جيجابايت.

ويقدم الهاتف، الذي يأتي بسماكة 8.3 ميليمترات ويضم بطارية بسعة 3,000 ميلي أمبير/ساعة، كاميرا خلفية واحدة بدقة 16 ميجابكسل، والأمامية بدقة 8 ميجابكسل.

هذا، ولم تتطرق الشركة الكورية في منشور على إلى موعد طرح الهواتف الجديد ولا السعر المقرر لها. ولكنها سوف تُعرض خلال مشاركتها في المؤتمر العالمي للجوال MWC 2019، الذي سيُقام الأسبوع المقبل بمدينة برشلونة الإسبانية.