شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كلاشنكوف تكشف عن طائرة انتحارية بدون طيار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شركة الأسلحة الروسية "كلاشنكوف" إطلاقها طائرة بدون طيار "درون" جديدة تعد الأولى من نوعها، إذ تم تصميمها لتكون ضمن الأسلحة القتالية.

ووفقا لموقع لايف رو الروسى فكشف مسئولو الشركة عن مميزات طائرة الدرون القتالية "KUB"، فهى تستطيع الطيران بسرعة تتتعدى الـ130 كيلومترا فى الساعة، إضافة إلى الارتفاعات الكبيرة، كما تعمل على مهام الاستطلاع العسكرى.

ووصفها خبراء كلاشنكوف بـ"الانتحارية"، إذ يمكنها تحديد أماكن العدو ومعداته، والذهاب إليها وتفجير نفسها تلقائيا. وأشاروا إلى أن "KUB" نجحت فى جميع الاختبارات المقررة، وقد يستخدمها الجيش الروسى قريبا، وقد يتم تصديرها أيضا.