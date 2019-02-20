شكرا لقرائتكم خبر عن علامات تدل على أنك واجهت الموت خلال النوم ! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - لاتتوقف مشكلة الشخير التي يعاني منها معظم البشر في جميع أنحاء العالم على الإزعاج والتسبب بجفاف الحلق عند الاستيقاظ فقط، فالأمر يمكن أن يتطور لمشاكل كبيرة مثل انقطاع التنفس أثناء النوم .

فالشخير يمنع الهواء من الدخول بشكل كبير إلى الجزء الخلفي من الحلق، وبالتالي لن يصل الأوكسجين بكفاءة إلى الرئتين وهو ما يتسبب بمشكلة الاختناق أثناء النوم .

لذلك إذا كنت تعاني من مشكلة الشخير ولا تعلم ما إذا كان الأمر خطيرا لدرجة أنه يتسبب لك بضيق ومشاكل في التنفس، فإن التقرير التالي سوف يستعرض عدة علامات تدل بالفعل أنك عانيت من ضيق في التنفس وأنت نائم .

1- الإرهاق إذا كنت تعاني من الإرهاق أثناء اليوم وبشكل متكرر على الرغم من أنك قد حصلت على عدد ساعات كاف من النوم فإن الأمر يعود إلى استيقاظك المتكرر ليلاً لشعورك بصعوبة في التنفس . وعلمياً يرجع العلماء الأمر إلى ارتفاعات في هرمونات التوتر التي تؤدي إلى زيادة ضغط الدم ومعدل ضربات القلب ويمنع الجسم من الحصول على الراحة المناسبة حتى أثناء النوم .

2- الصداع الاستيقاظ وأنت تعاني من الصداع قد تكون علامة قوية على معاناتك من صعوبات التنفس، فظاهرة الشخير تعمل على التسبب بصعوبة في تدفق الدم إلى الدماغ، وهو الأمر الذي يسبب تغيرات في مستوى الأكسجين الواصل إلى الدماغ مما يجعلك تعاني من الصداع.

3- الاختناق الاستيقاظ وأنت تشعر بصعوبة في التنفس على الرغم من أنه أمر غير خطير بنسبة كبيرة إلا أنك يجب أن تدرك بأنك تعاني من صعوبة في التنفس أثناء النوم وأنه يجب عليك مراجعة الطبيب .

4- قد يحدث ضيق في التنفس أثناء نومك بسبب الشخير وأنت لا تدرك ذلك أو تشعر به؛ لذلك إذا كانت زوجتك أو أي فرد من العائلة ينام بقربك عليك أن تسأله إذا كنت قد تعرضت لمشكلة الشخير وضيق التنفس وأنت نائم أم لا .

5- ارتفاع ضغط الدم من الطبيعي أن تستيقظ وأنت تعاني من ارتفاع ضغط الدم إذا كنت قد تعرضت لصعوبة في التنفس، وذلك بسبب ارتفاع نسبة الهرمونات المسببة للتوتر في دمك والتي تؤثر على صحة القلب والأوعية الدموية .

6- خفقان القلب التغير المفاجئ في مستويات الأكسجين الذي يحدث عند التوقف عن التنفس طوال الليل يمكن أن يسبب الرجفان الأذيني وعدم انتظام ضربات القلب الذي يمكن أن تؤدي إلى أمور أكثر خطورة مثل السكتة الدماغية وجلطات الدم، وبالنسبة للكثير الناس تحدث ضربات القلب غير الطبيعية في الليل بنسبة أكبرمن النهار .

7- نسبة السكر تم ربط توقف التنفس أثناء النوم بارتفاع نسبة السكر في الدم وتظهر الأبحاث أيضا أن النوم المتقطع بسبب حالات الاختناق يجعل قدرة الجسم على التعامل ومعالجة الجلوكوز (نسبة السكر في الدم) سيئة للغاية، مما يجعل الجسد يقاوم الإنسولين على المدى البعيد، وهو الأمر الذي يزيد من خطر الإصابة بمرض البسكري من النوع 2

8- الأرق يظن الأطباء أن حالات الأرق تؤدي إلى حدوث اختناقات التنفس بعد التمكن من النوم ولكن حتى تلك اللحظة لم يتم إثبات هذا الأمر علمياً .

9- التوتر والاكتئاب أضرار التوتر والاكتئاب لا تتوقف عند الأضرار النفسية فقط بل إنها من الممكن أن تقلب حياتك رأساً على عقب على المستوى العضوي لأنها تجعلك تتعرض لحالات الأرق . ولا يتوقف الأمر عند هذا الأمر، فحتى إن تمكنت من النوم فأنت معرض بشكل كبير إلى المعاناة من ضيق وصعوبة التنفس .