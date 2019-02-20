شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بعد ضعف مبيعات الأيفون.. أبل تجرى عملية تطوير واسعة وهيكلة لبعض أقسامها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعمل شركة أبل على تطوير وإعادة ترتيب أولوياتها خلال الفترة المقبلة، بما فيها الذكاء الاصطناعى، وأقسام الأجهزة والمبيعات، حيث تحاول تقليل اعتمادها على مبيعات أجهزة أيفون فقط.

ووفقاً لما جاء فى صحيفة “the wall street journal”تتضمن التغييرات التى تجريها أبل، تعيين موظفين رفيعى المستوى، وإضافة مجموعة من التحسينات، جنبا إلى جنب عمليات إعادة هيكلة واسعة تشمل حتى أقسام الشركة.

وقالت الصحيفة الأمريكية ذاتها أن الشركة تعمل الفترة الحالية والمقبلة على تطوير جميع خدماتها بشكل سيلاحظه الجميع وخاصة فى المجالات الأخرى، التى ستعتمد على الذكاء الاصطناعى، وليس فقط على صناعة الهواتف الذكية.

ومن أبرز الخدمات المتطورة التى ستعمل عليها الشركة المصنعة للأيفون، هى خدمات الترفيه المرئى، وكذلك خدمات وتقنيات البث الموسيقى عبر شبكة الانترنت.