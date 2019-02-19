شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: اليابان تختبر تقنية جديدة للتنبؤ بالأمطار قبل نصف ساعة من حدوثها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تختبر اليابان حاليا تقنية جديدة قادرة على التنبؤ بالأمطار والأعاصير قبل حدوثها بنحو نصف ساعة، حيث تأمل الحكومة اليابانية من خلال هذه التكنولوجيا الجديدة توفير تحذيرات مبكرة بشأن الأحوال الجوية فى المستقبل، إذ تعتمد هذه التكنولوجيا الجديدة على بث موجات الراديو لإجراء تنبؤات سريعة ودقيقة.

ووفقا لما نشره موقع japantimes اليابانى، فتم تطوير هذه التكنولوجيا الجديدة من قبل المعهد الوطنى لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات بالتعاون مع الحكومة والهيئات الأكاديمية فى اليابان، حيث تستخدم هذه التكنولوجيا نوعًا جديدًا من رادارات الطقس وموجات الراديو الرقمية الأرضية لتقدير كمية بخار الماء فى الهواء والذى يمكن أن يصبح مطرًا، فيما تهدف الحكومة اليابانية لاستخدام هذه التقنية على أرض الواقع قبل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية 2020 بالعاصمة اليابانية طوكيو حتى يتسنى للمنظمين تنظيم فعاليات هذا الحدث بكل سلاسة.

ويمكن لرادار الطقس الجديد التنبؤ بهطول الأمطار الغزيرة والأعاصير قبل 30 دقيقة من حدوث ذلك، والفضل فى ذلك يرجع إلى الهوائى المسطح الذى يصدر موجات الراديو على مدى أوسع على عكس الهوائيات الدوارة التى تتخذ شكل الوعاء والتى تستخدم فى الرادارات التقليدية.