إنستاجرام تختبر ملصقًا جديدًا لجمع التبرعات للمنظمات غير الربحية

تختبر خدمة مشاركة الصور والفيديو إنستاجرام إضافة ملصق جديد للتبرع Donate، وذلك وفق ما أفاد أحد المستخدمين الذي تمكن من الوصول إلى الميزة الجديدة ضمن تطبيق إنستاجرام على نظام التشغيل أندرويد ونشر لقطات شاشة لها.

وبتجربة الملصق الجديد، ظهر أن إنستاجرام سوف تسمح للمستخدمين بالبحث عن المنظمات غير الربحية ثم إضافة ملصق التبرع إلى القصص المتعلقة بتلك المنظمات، الأمر الذي سيسهل التبرع لها.

ولكن هنالك من يعتقد أن الغاية الرئيسية لإنستاجرام، المملوكة لشركة فيسبوك، من اختبار هذا الملصق هي الحصول على بيانات الدفع الإلكتروني الخاصة بالمستخدمين، الأمر الذي سوف يساعدها لاحقًا على تشجيعهم على الشراء من منصتها.

وكان الرئيس التنفيذي لشركة فيسبوك، مارك زوكربيرج، قد قال حديثًا إن التجارة الإلكترونية والتسوق سوف تكون من أولويات الشركة في عام 2019، ولكن قبل أن يتمكن الناس من شراء الأشياء عن طريق إنستاجرام، فإنها تحتاج إلى بيانات الدفع الخاصة بهم.

يُشار إلى أن أزرار “التبرع” التي توفرها فيسبوك في شبكتها الاجتماعية تمكنت من جمع مليار دولار أمريكي، لذا فإن توفير زر “التبرع” لمستخدمي إنستاجرام، البالغ أكثر من 1 مليار مستخدم نشط شهريًا، قد يحقق لها ما تصبو إليه فيما يتعلق بالتجارة الإلكترونية.

موضوعات ذات صلة بما تقرأ الآن:

كما يُشار إلى أن فيسبوك قالت – عندما أطلقت زر التبرع الخاص بها أول مرة في عام 2013 – إنه سيكون بإمكان المستخدمين إزالة بطاقة الائتمان بعد التبرع، وذلك لإظهار أنها أضافت الزر كنوع من الإيثار وحب الخير، ولكنها لم تفعل ذلك وفقًا لرأي العديد من المتابعين.

وكانت فيسبوك قد ذكرت خلال “قمة المجتمعات” في وقت سابق من الشهر الحالي أنها تعتزم إضافة ملصقات للتبرع إلى خدمة إنستاجرام، ولكن هذا الإعلان لم يحظَ بالقدر المطلوب من الانتباه لأن التركيز كان على المزايا الجديدة للمجموعات.

وقال متحدث باسم فيسبوك لموقع “تك كرنتش” TechCrunch إن تطوير الميزة لا يزال في المراحل الأولى. وأضاف: “إن إنستاجرام حريصة على تقريبكم من الأشخاص والأشياء التي تحبون، ويتمثل جزء كبير من ذلك في إظهار الدعم وإشهار المجتمعات والقضايا. وفي وقت لاحق من هذا العام، سيتمكن الناس من جمع الأموال والمساعدة في دعم المنظمات غير الربحية التي تهمهم من خلال ملصق للتبرع في قصص إنستاجرام. ويسعدنا تقديم هذه التجربة لمجتمعنا، وسوف نشارك المزيد من التحديثات في الأشهر القادمة”.