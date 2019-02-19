تكنولوجيا: إعلان تشويقي من Oppo لهاتفها القادم بميزة تكبير حتى 10 مرات

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد شركة Oppo لعقد مؤتمرها القادم في 23 من فبراير خلال فعاليات مؤتمر الهاتف العالمي MWC الذي يعقد في برشلونة، حيث سيكون لديها هذا العام هاتف يدعم التكبير حتى 10 مرات وفقاً للإعلان التشويقي الذي نشر مؤخراً.

نشر Brian Shen نائب الرئيس التنفيذي لشركة Oppo إعلان تشويقي جديد على Weibo لإصدار الشركة المقرر الكشف عنه رسمياً خلال فعاليات مؤتمر الهاتف العالمي في 23 من فبراير، حيث كشف الإعلان التشويقي عن ميزة تكبير لصورة دون أن تنخفض جودة العرض، كما تظهر تفاصيل الصورة بشكل واضح مع ميزة التكبير hybrid.

وتأتي ميزة التكبير وفقاً للإعلان التشويقي حتى 10 مرات في إصدار Oppo القادم، مع تقنية تكبير غير تقليدية، إلا أنها ظهرت للمرة الأولى في مؤتمر MWC للعام 2017.

يذكر أن Oppo تشير إلى مؤتمرها ب”innovation event”، لذا من المتوقع أن نشهد الإعلان الرسمي عن إبتكار جديد في الهواتف الذكية من العملاق الصيني.

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