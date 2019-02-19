تكنولوجيا: حصاد التكنولوجيا.. أستراليا تعلن الحرب على فيس بوك وتحديث جديد لـPUBG

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كان اليوم حافلا بعدد من الأخبار التكنولوجية المهمة، وعلى رأسها إعلان أستراليا الحرب على فيس بوك ومطالبته بالتدقيق بالمحتوى الإخبارى الذى يظهر عبر الشبكة الاجتماعية، جنبا إلى مزايا تحديث لعبة PUBG، لذا يستعرض الحصاد التالى أبرز هذه الأخبار.. ميرور: القمر العملاق سيكون الأكبر هذا العام اتهام فيس بوك بتسريب بيانات صحية حساسة للمستخدمين قريبًا.. يمكنك التبرع بكل سهولة عبر تطبيق إنستجرام علماء يرسمون خريطة كونية تظهر أعمق أسرار الكون مطالب استرالية بالتدقيق الإخبارى على فيس بوك ودفع عائد إعلانى جوجل تختبر إيماءات جديدة بواجهة أندرويد Q وتستغنى عن زر "العودة" "بابجى" تحصل على تحديث جديد.. 8 معلومات يجب أن تعرفها عنه الصين تخطط لإطلاق محطة كهربائية فى الفضاء

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